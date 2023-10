Pred ogromno leti se je zgodila katastrofa na Zemlji: lahko nas danes ne bi bilo več tu

Kot je ugotovila skupina mednarodnih strokovnjakov iz Kitajske, Združenih držav Amerike in Italije, se je pred davnimi 900.000 leti zgodilo nekaj, zaradi česar nas, sodobnih ljudi, skorajda ne bi bilo na Zemlji. Kaj, ne vedo, a šlo je vsekakor za velik dogodek z usodnimi posledicami za tako rekoč celotno populacijo naših daljnih prednikov.

»Pred približno 930.000 do 813.000 leti se je populacija s 100.000 zmanjšala na zgolj 1280. Vrsta, ki je še nismo klasificirali, je bila sicer bližje homo heidelbergensisu, iz dela katere so se pozneje razvili neandertalci, del njih pa se je križal s homo sapiensom. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo z nami, če ne bi takrat na površju Zemlje ostalo teh dobrih tisoč osebkov, ki so se nato lahko razmnoževali in ponovno namnožili,« je pojasnil raziskovalec Wangjie Hu, ki se na medicinski fakulteti v New Yorku ukvarja s področjem genetike in genomskih znanosti.

Neandertalci so izginili pred približno 40.000 leti. FOTO: Tom Bjorkland/Reuters

S kolegi se strinjajo, da je bilo skorajšnje izumrtje vrste posledica »večjih podnebnih sprememb«, kakšnih, še ugotavljajo, prav tako pa obdobje sovpada z obdobjem, ko so na našem planetu pospešeno nastajale nove vrste rastlin in živali.

Tu in tam so se križali

Vse omenjene vrste, torej homo heidelbergensis, neandertalci in homo sapiens, so samostojne, prvi dve sta tudi že davno izumrli, vrste zase in se praviloma naj ne bi križale, kljub temu pa se je okrog 55.000 let v preteklosti zgodilo prav to. Osebki neandertalcev in sodobnega človeka so se tu in tam, predvsem gre za tiste, ki so živeli zunaj območja afriške celine, križali, posledično imamo tudi ljudje s predniki, ki ne izvirajo z omenjene celine, neandertalski DNK, ki sestavlja dva odstotka našega genoma.