Politična kriza v Avstriji: kancler je sporočil, da bo odstopil

Avstrijski kancler Karl Nehammer je danes sporočil, da so koalicijska pogajanja med njegovo ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ) propadla in da bo v prihodnjih dneh odstopil. Nehammer je novico o propadu pogajanj sporočil danes zvečer na omrežju X. »Po propadu koalicijskih pogajanj bom v prihodnjih dneh odstopil z mesta kanclerja in vodje stranke ter omogočil mirno tranzicijo,« je zapisal. Po njegovih besedah nadaljevanje pogajanj ni mogoče zaradi razhajanj glede ključnih točk, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hkrati je dal vedeti, da še naprej ni pripravljen na pogajanja s svobodnjaki (FPÖ). Dejal je namreč, da po njegovem prepričanju radikali nimajo rešitve za noben problem. Del ljudske stranke je sicer naklonjen pogajanjem s svobodnjaki.

Kancler je novico o propadu pogajanj objavil dan po odstopu liberalne stranke Neos od koalicijskih pogajanj. Ta je v petek sporočila, da v pogajanjih z ljudsko stranko in socialdemokrati ni videla volje za reforme, pač pa zgolj kratkoročno usmeritev do naslednjih volitev.

Po odstopu liberalne stranke Neos od koalicijskih pogajanj sta ljudska stranka in socialdemokrati v petek zvečer napovedali nadaljevanje pogajanj. Dvostrankarska koalicija ÖVP in SPÖ bi sicer imela v 183-članskem parlamentu le en glas večine.

Zmagali svobodnjaki

Na parlamentarnih volitvah 29. septembra so najmočnejša stranka v Avstriji postali desničarski svobodnjaki (FPÖ). A ker nobena druga stranka ne želi sodelovati z njimi, je predsednik Alexander Van der Bellen v nasprotju z dosedanjo prakso mandat za sestavo vlade podelil Nehammerju, čigar ÖVP je zasedla drugo mesto.

Po propadu pogajanj bi lahko v Avstriji prišlo do predčasnih volitev, a bi te, kot navaja avstrijska tiskovna agencija APA, prišle v nepravem času za ÖVP, katere priljubljenost v zadnjem času upada, obenem pa raste podpora svobodnjakom.