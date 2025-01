Pogrešano našli po 52 letih

Ženska, ki je izginila pred dobrimi 52 leti, je bila najdena živa in zdrava, potem ko je policija v okviru najnovejšega poziva objavila staro zrnato fotografijo in s tem rešila enega najdlje trajajočih primerov pogrešanih oseb v Veliki Britaniji. Sheila Fox, zdaj stara 68 let, je izginila iz Coventryja leta 1972, ko je bila stara 16 let. Policija grofije West Midlands je tedaj sporočila, da je živela s starši in da je bila morda v razmerju z neznanim moškim. Policisti so ostali odprti za vse možnosti in so domnevali, da se je morda preselila.

16 LET je imela, ko so jo začeli iskati.

Minulo nedeljo je policija sprožila nov poziv za pomoč pri iskanju Foxove ter na spletu objavila njeno fotografijo iz časa izginotja. Že nekaj ur po objavi so prejeli prve informacije, v sredo pa so policisti potrdili, da je Foxova živa in zdrava. Sporočili so, da živi v drugem delu države.

Predstavnik policije je dejal: »Z veseljem sporočamo zaključek ene najdlje trajajočih preiskav pogrešanih oseb policije grofije West Midlands. Preiskovalci so našli eno samo fotografijo Sheile iz časa njenega izginotja in jo objavili na naši spletni strani ter družbenih omrežjih. V nekaj urah po pozivu so se javili predstavniki javnosti z informacijami, ki so preiskovalno ekipo pripeljale do nje.«

Višja detektivka Jenna Shaw iz enote za preiskavo starih primerov je povedala: »Pregledali smo vsak košček dokazov, ki smo ga lahko našli, in uspelo nam je najti Sheilino fotografijo. Smo majhna ekipa policistov in rada bi pohvalila delo detektiva Shauna Reeva, ki mu je s pomočjo javnosti uspelo rešiti ta primer. Vsaka pogrešana oseba ima svojo zgodbo. Njihovi družinski člani ter prijatelji si zaslužijo izvedeti, kaj se jim je zgodilo, in upajmo, da se z njimi znova snidejo.«