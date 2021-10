Pet mesecev pred izbuhom covida množično nakupovali PCR teste?

Najnovejši dokumenti, ki jih je razkrilo avstralsko-ameriško podjetje za kibernetsko varnost pravi, da so kitajski laboratoriji v Wuhanu, kjer je izbruhnil novi koronavirus, kupili veliko količino opreme za testiranje koronavirusa nekaj mesecev pred uradno prijavo prvega primerna virusa Svetovni zdravstveni organizaciji (WHU) decembra 2019.Iz dokumentov izhaja, da je bilo leta 2019 v laboratorijih v Wuhanu kar 135 pogodb za PCR opremo, kar več kot leta 2018, ko je bilo 89 pogodb z naročili PCR opreme, leta 2017 pa 72. Finančne naložbe v opremo PCR so se od leta 2015 do leta 2019 v Wuhanu povečale za skoraj 600 odstotkov, povzema Newsweek.Množično nakupovanje testov se je začelo maja 2019, a je julija doseglo vrhunec, kar je pet mesecev prej, preden je Kitajska svetovni zdravstveni organizaciji sporočila prvi primer bolnika s covidom-19.Strokovnjaki pravijo, da lahko množično nakupovanje testov nakazujejo na to, da so se kitajske oblasti zavedala izbruha koronavirusa še pred decembrom, ali pa, da se je v laboratorijih v Wuhanu več pozornosti namenjalo virusnim in pandemičnim raziskavam.Poročilo še razkriva, da so bila javna naročila ne le množična v Wuhanu, ampak tudi v Centru za nadzor bolezni, kot tudi v laboratorijih v provinci Hubei.Nekdanji direktor ameriške nacionalne obveščevalne službeje dejal tudi, da je povečan nakup opreme za PCR v Wuhanu leta 2019 je poveden. »Mislim, da je tukaj več kot le dim in da ogenj prihaja iz kopice različnih virov,« je dejal. Nekateri pa trdijo, da razkrito poročilo ne pove nič, saj se lahko s testiranjem PCR preverijo tudi drugi patogeni, ki jih najdemo pri ljudeh in živalih.Izvor pandemije covida-19 še vedno buri duhove, potem ko so pljučnici podobno bolezen odkrili konec leta 2019, vse od takrat pa se je virus razširil na vse konce sveta in okužil več kot 235 milijonov ljudi in ubil več kot 4,8 milijona ljudi. Medtem ko izvor ostaja skrivnost, so nekateri strokovnjaki prepričani, da gre za bolezen živalskega izvora, drugi pa opozarjajo na možnost, da je patogen morda ušel iz laboratorija. Teorija, da je virus ušel iz laboratorija, kot je specializirani virološki laboratorij v Wuhanu, je bila medtem ocenjena kot zelo malo verjetna, vendar je še ni bilo mogoče ovreči.