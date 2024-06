Pa smo dočakali tudi to: izbor za miss umetne inteligence (FOTO)

Prvi lepotni izbor, v katerem sodelujejo dekleta, ki jih je po navodilih strokovnjakov izdelala umetna inteligenca (UI), je v sklepnih bojih. Deset izmišljenih lepotic se je uvrstilo v finale; ocenjevali so lepoto, popularnost na družbenih omrežjih in spretnost njihovih ustvarjalcev pri uporabi umetne inteligence.

Tekmovanje organizira platforma za ustvarjalce, ki ustvarjajo na področju umetne inteligence Fanvue, začelo pa se je z uradno objavo aprila 2024. Glede na popularnost računalniško ustvarjenih modelov, kot sta denimo Aitana Lopez in Emily Pellegrini, je bilo iskanje najlepšega umetnega dekleta le še vprašanje časa. Tekmovanju so se pridružili mojstri ustvarjanja s pomočjo umetne inteligence z vseh koncev sveta, avtor zmagovalne lepotice, ki bo osvojila naslov miss umetne inteligence, bo prejel 4650 evrov. Seveda pa ne gre zgolj za denar, zmaga odpira številne poslovne priložnosti. Iz ene države je lahko več tekmovalk, o slovenski lepoti v finalu UI pa ne poročajo.

»Nagrade so odkrile ustvarjalce, za katere nihče od nas ni vedel, kako prepričljive zgodbe imajo,« je dejal Will Monange iz tehnološkega podjetja Fanvue, ki tudi meni, da je lepota ustvarjanja avatarjev v tem, da lahko nastopaš na spletu in družbenih omrežjih, ne da bi moral pokazati svoj obraz.

Nobena od lepotic, ki sodelujejo, v resnici ne obstaja.

Umetna inteligenca že velja za nov mejnik v zgodovini družbenih omrežjih ter na področju vsebinskega marketinga. Med prednostmi tovrstnih neresničnih oseb so dostopnost 24 ur na dan, nizki stroški ter zmožnost, da hkrati delujejo na več različnih spletnih mestih. Vse kaže, da prihaja čas, ko ne bomo več vedeli, ali je oseba, ki smo jo spoznali na družbenih omrežjih, sploh resničen človek. Trenutno teh težav še ni, saj umetne osebe še niso dovolj razvite, da bi jih zamenjali za pravega človeka.