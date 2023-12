Organizatorji ultramaratona, med katerim je umrlo 21 tekačev, morajo v zapor

Prireditelje ultramaratona na severozahodu Kitajske leta 2021, med katerim je v ekstremnih razmerah umrlo 21 tekačev, je sodišče v Baiyinu, mestu v provinci Gansu, obsodilo na večletne zaporne kazni od treh do petih in pol let, poročanje kitajskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pet posameznikov, ki so sodelovali pri načrtovanju nesrečnega dogodka, so obsodili zaradi malomarnosti, neustreznih odločitev in podkupovanja, njihove napake so vodile do hudega varnostnega incidenta. Tekači so na progi, dolgi 100 kilometrov, tekmovali v katastrofalnih razmerah, njihovo varnost so ogrožali toča, leden dež in močan veter.

Tek na dolge razdalje in drugi ekstremni športi so na Kitajskem v zadnjih letih v razcvetu, take vrste aktivnosti je spodbujala tudi vlada, a organizacija tovrstnih prireditev je bila vedno bolj ali manj pomanjkljiva.

Incident leta 2021 je sprožil vprašanja, zakaj so organizatorji očitno prezrli prihajajoče ekstremne vremenske razmere, in privedel do ponovnih pozivov k strožji zakonodaji v zvezi s športnimi dogodki.

Po smrtih je pekinška generalna uprava za šport objavila, da bo dogodke brez nacionalnih varnostnih standardov prepovedala.