Orban z darilom presenetil Melanio Trump, ki je ostala brez besed (VIDEO)

Nekdanji ameriški predsednik in vnovični predsedniški kandidat Donald Trump je konec preteklega tedna na svoji retidenci Mar-a-Lago na Floridi med drugim gostil madžarskega predsednika Viktorja Orbana. Slednji ga je tudi podprl v volilni kampanji, oba pa sta o drug drugemu govorila o presežkih. Srečanja se je udeležila tudi Melania Trump, kar v zadnjem obdobju ni bilo v njeni navadi.

»Nihče ni boljši, pametnejši ali boljši voditelj od Viktorja Orbana. Fantastičen je,« je nekdanji predsednik dejal množici, zbrani na njegovem letovišču na Floridi, kot je razvidno iz številnih videoposnetkov, objavljenih na Orbanovem Instagram računu.

»On je šef in ... je odličen vodja, fantastičen vodja. V Evropi in po svetu ga spoštujejo,« je Orbanu laskal Trump.

Podaril ji je ogromen šopek rož ob pesmi Čedno dekle

Trump in Orban naj bi se srečala kot prijatelja in podpornika. To je bilo tretje uradno srečanje obeh politikov. Pogovori so trajali približno eno uro, sledila sta večerja in koncert.

Z Orbanovih videoposnetkov na družbenih omrežjih je mogoče tudi videti, da se je družba na Trumpovi posesti zabavala na koncertu »Orchestral Elegance Meets Rock Legends«.Ko je skupina zaigrala pesem Pretty Woman (Čedno dekle), avtorja Roya Orbisona, je Orban presenetil Melanio z ogromnim šopkom rož. Ob njegovi gesti je bila nekdanja prva dama vidno presenečena.

Madžarski predsednik vlade je pozneje za madžarsko televizijo M1 dejal: »Soproga gospoda predsednika je iz Slovenije. To nam je lahko v veliko pomoč, ker Slovenija leži poleg Madžarske. Torej, on ima več znanja o svetu, v katerem živimo, v primerjavi s splošnim znanjem drugih predsednikov,« je povedal Orban, povzemajo agencije.

Srečanje na Trumpovem letovišču Mar-a-Lago je opisal kot »družinska atmosfera« in dejal, da je na dogodek prišel tudi Melanijin oče Viktor Knavs.

»Govorimo o legendi in ne o politiku. Donald Tramp se od vseh drugih predsednikov razlikuje po tem, da je bil legenda še preden je postal predsednik. V središču legende je prava oseba in zakonca, ki že dolgo živita skupaj in v ljubezni. In na srečo del tega para prihaja od tod, iz osrednje Evrope, blizu nas,« njegove besede povzemajo agencije.

Govorila tudi o vojni v Ukrajini

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je obljubil, da Ukrajini ne bo dajal denarja, če znova postane predsednik, Evropa brez ZDA pa ne bi mogla financirati konflikta in vojne bo konec, trdi madžarski premier Viktor Orban, pišejo agencije.

»Očitno je, da Ukrajina sama ne stoji na svojih nogah. Če Američani ne bodo dali orožja in denarja in jim bodo sledili Evropejci, bo vojne konec. Če Američani ne bodo dali denarja, Evropejci ne bodo mogli sami financirati Ukrajine, potem se bo vojna končala. Trump zdaj ni predsednik, vendar se njegova stranka vmešava, ko želijo demokrati poslati denar za vojno. Trump je rekel, da ne bo dal niti penija, če se vrne. In takrat se bo vojna končala,« je dejal Viktor Orbán v intervjuju za TV kanal M1.