Oprema gasilcev se je topila, zagorelo na deponiji tovarne Drava na Hrvaškem

»Situacija je bila grozljiva, gorelo je več kot deset hektarjev plastike, vročina je bila tako intenzivna, da se je topila naša zaščitna oprema, zato nad 30 metri ne moremo gasiti. Na srečo je z nami vse v redu, vsi smo živi in zdravi, a enega od objektov nam ni uspelo obvarovati pred ognjem, smo pa umaknili večino vnetljivih snovi, da se požar ne bi še dodatno razširil.

Gasilec sem že zelo dolgo, a česa takšnega še nisem videl. To je bil pekel,« je za časnik Glas Slavonije povedal namestnik poveljnika gasilcev iz Osijeka Boris Banjan, ki se je boril s požarom, ki je v noči na sredo zajel deponijo tovarne za predelavo plastike Drava international.

Zakaj je zagorelo, včeraj še niso vedeli.

Vzrok še ni znan

Zaradi velike količine plastike in vnetljivih snovi v objektu se je ogenj hitro širil, zrak pa napolnil z gostim in strupenim dimom, ki ga je veter raznesel več kilometrov naokoli. Prebivalce bližnjih območij so oblasti pozvale, naj ne zapuščajo domov, tudi šole so ostale zaprte. Zakaj je zagorelo, včeraj še ni bilo znano, prav tako pa oblasti niso poročale o žrtvah.

Več kot deset hektarjev goreče plastike so gasilcem iz Osijeka pomagali gasiti kolegi iz vseh okoliških poklicnih in prostovoljnih gasilskih društev, skupno jih je sodelovalo kar 95, ki so na prizorišče prihiteli s 74 gasilskimi vozili.