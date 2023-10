Obsodbe na napade se vrstijo, svoje je zdaj povedal še en visoki politik

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek in danes v pogovorih s predstavniki Savdske Arabije, Jordanije, Egipta in Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) obsodil napade naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. O razmerah v Palestini se je s savdskim kolegom pogovarjala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Borrell je sogovornike seznanil z odločitvami na nedavnem vrhu EU, kjer so voditelji držav članic pozvali k humanitarnim premorom v Izraelu in Gazi, da bi pomoč čim prej dosegla tiste, ki jo potrebujejo.

Josep Borell ima pomembno vlogo v EU. FOTO: Yves Herman Reuters

Voditelji so prav tako izrazili podporo EU Izraelu do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom ter ostro obsodili teroristične napade Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra.

Na Zahodnem bregu vse več ubitih

V pogovorih z zunanjimi ministri treh arabskih držav in generalnim sekretarjem OIC Hiseinom Brahimom Taho se je Borrell dotaknil tudi razmer na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile v zadnjih tednih okrepile svoje aktivnosti. Ob tem je Borrell izrazil skrb in obsodil napade tamkajšnjih izraelskih naseljencev na Palestince, so sporočili iz Bruslja.

Kot opozarjajo Združeni narodi, v primerih takšnih napadov neredko naseljence spremljajo ali aktivno podpirajo izraelski vojaki. Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih 124 Palestincev, je danes poročala katarska televizija Al Jazeera.

S savdskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom se je danes pogovarjala tudi ministrica Fajon. Kot je prek omrežja X sporočilo zunanje ministrstvo, se je Fajon s kolegom pogovarjala o nujni potrebi po zadostni in neovirani humanitarni pomoči v Gazi. Strinjala sta se, da ni izgovora za teror in da se mora nasilje končati, da bi zagotovili podlago za gradnjo miru v regiji.