Obilno deževje pri Hrvatih: Dalmacija pod vodo, ljudje pozvani, da ostanejo doma (VIDEO)

Hrvaško je zajelo obilno deževje, o katerem obširneje poroča portal jutarnji.hr. Kot so zapisali, so poplavljene ulice v Splitu, Makarski, Zadru in Dubrovniku. Obilno deževje je zajelo tudi druge dele države, a je do zdaj največ težav povzročalo v Dalmaciji.

Župan Dubrovnika Mato Franković je prebivalce pozval, da med neurjem ne zapuščajo svojih domov. »Trenutna ekstremna količina padavin je poplavila skoraj vse ulice v mestu. Vse interventne službe so na terenu. Žal to še ni vse. Glede na napovedi v času od 15. do 23. ure pričakujemo ekstremne količine padavin, ki bodo povzročile številne težave, zato prosim vse someščane, da ne hodijo ven, če jim ni treba,« je po pisanju omenjenega portala dejal Franković.

Zaradi velike količine padavin oteženo premikanje po mestu. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell

Dubrovnik FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell

Oglasil se je tudi županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović, ki je sporočil, da so gasilci v Dubrovniku do 13. ure zabeležili preko trideset intervencij.

Poplavljeno je priljubljeno Dubrovniško sprehajališče Stradun ter številne ceste v mestu. Na jadranski magistrali pa so zabeležili zemeljske plazove, piše jutarnji.hr. Prekinjeni sta bili tudi trajektni liniji Ploče - Trpanj in Dubrovnik - Elafiti in katamaranska linija Dubrovnik - Split.

Na področju Makarske je po merjenju Meteorološke postaje Osejava v tridesetih minutah padlo kar 52 litrov dežja na kvadratni meter.

Obilno deževje je zajelo tudi severozahodni del Istre. Po poročanju portala istramet.hr so od včeraj zvečer do danes zjutraj ponekod zabeležili količino padavin, ki se jo pričakuje za celoten september.