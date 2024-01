Novi trend med najstniki: veste, zakaj si na fotografijah zakrivajo nos?

Biti najstnik je težko, tako za najstnike kot tudi za starše. Zanje je ena izmed najbolj nadležnih stvari poziranje na družinskih fotografijah in zdaj si je generacija Z omislila nov trend, s katerim se skušajo distancirati od svojih družin na fotografijah. Trend se kot ogenj širi po družabnih omrežjih in povsem možno je, da ste nanj naleteli tudi vi.

Mladi si po novem na fotografijah prekrivajo nos in polovico obraza, zato, da bi bili na fotografijah manj vidni in manj prepoznani. Tega trenda se poslužujejo tudi otroci svetovnih zvezdnikov. Med njimi je tudi hčerka boksarja Tysona Furyja, Venezuela Fury,

Michelle Harris, ki je na družinskem fotografiranju opazila, da se na njen sin obnaša nenavadno, se je odločila zadevi priti do dna. Vprašala ga je, kaj se dogaja in ta ji je povedal, da bo zagotovo tarča posmeha med vrstniki, če bo njegova mama objavila fotografijo brez njegovega pristanka.

»Starši želimo vse posneti in dokumentirati. Od njihovega prvega koraka in prvega zoba in vse to ponosno objavimo na družabnih omrežjih, a ne pomislimo, kako bi lahko to negativno vplivalo na naše otroke in kakšen vpliv bo to imelo na njih,« je za New York Post dejala Harrisova.

Strokovnjakinja za vzgojo Amanda Jenner pa je dodala, da je to povsem normalno obdobje v fazi odraščanja. Dodaja, da je odraščanje v obdobju družabnih omrežij težko. Najstnikom je pogosto težko, ko starši na svoja omrežja objavljajo njihove fotografije. S tem ko skrijejo obraz, izpolnijo željo staršev, da so na fotografiji, a se hkrati tudi distancirajo od družine in obdržijo avtonomijo.

»Včasih smo fotografije hranili v albumih in jih pregledovali ob posebnih priložnostih, danes pa je popolnoma drugače. Morda bi se z najstniki morali bolj pogovarjati, kaj lahko in česa ne smemo objaviti. Iskreno, tudi jaz se ne bi počutila dobro, če bi kdo na spletu delil mojo fotografijo, ki mi ni všeč,« je še dejala Jennerjeva.