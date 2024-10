Ni za občutljive: Putinovim vojakom so se predali, a ti so jih pobili enega za drugim (VIDEO)

Rusi naj bi v okolici mesta Pokrovsk v regiji Doneck usmrtili 16 ukrajinskih vojaških ujetnikov. Na kanalu Telegram in družbenih omrežjih se je razširil posnetek, ki ga je verjetno posnel dron v nočnih razmerah, kjer je videti 16 ljudi, ki se v ravni vrsti postavljeni pred tremi ljudmi. Nekaj ​​trenutkov kasneje 16 ljudi drug za drugim pade na tla in ostanejo nepremični.

Najbolj brutalna usmrtitev ukrajinskih vojakov od začetka vojne

Domneva se, da je do usmrtitve prišlo na območju vasi Mikolajivka in Sukji Jar blizu mesta Pokrovsko, za kateri že mesece potekajo hudi boji.

Kyiv Independent piše, da gre za najbolj brutalno usmrtitev ukrajinskih vojakov od začetka vojne.

Ukrajinski vrhovni tožilec Andrij Kostin je že obsodil umore. »Pravkar sem prejel informacijo o novem gnusnem zločinu, ki ga je Rusija zagrešila nad ukrajinskimi vojnimi ujetniki. Začela se je preiskava tega očitnega kršenja zakonov in običajev vojne. Gre za premišljeno politiko ruskega vojaškega in političnega vodstva,« je zapisal in napovedal, da bodo storilce privedli pred sodišče.