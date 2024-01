Nezakonito orožje v Brazilijo prodano tudi iz Slovenije

Na tisoče orožja, preprodanega iz Evrope in Turčije s pomočjo skorumpiranih uradnikov, pozneje pa zaseženega v Braziliji, je v središče pozornosti postavilo obsežen trg nezakonitega strelnega orožja v Paragvaju.

Skupno operacijo so v začetku decembra 2023 izvedle brazilske, paragvajske in ameriške oblasti. Poimenovali so jo »Operacija Dakovo«, izvedena pa je bila tudi s pomočjo paragvajskega direktorata za vojaški material (Dirección de Material Bélico – Dimabel).

Operacija je razkrila, da je paragvajsko podjetje z imenom International Auto Supply (IAS) uvozilo več kot 45.000 kosov orožja v to južnoameriško državo med letoma 2014 in 2023. Od tega jih je bilo najmanj 25.000 nato prodanih dvema najmočnejšima brazilskima kriminalnima skupinama.

Orožje so pošiljali iz Turčije, Slovenije, Hrvaške in Češke.

»Primer jasno kaže, da je Paragvaj logistično središče za mednarodno trgovino z orožjem,« je na tiskovni konferenci povedal vodja Nacionalnega sekretariata za boj proti drogam – SENAD Jalil Rachid.

Izgubil sled

Podkupljeni uradniki v paragvajski vojski naj bi pomagali delovati mreži trgovcev z ljudmi. To je vključevalo Joséja Antonia Oruéa, nekdanjega direktorja Dimabela; Josefino Cuevas, nekdano vodjo Dimabelovega oddelka za uvoz; kot tudi Bienvenida Fretesa, nekdanjega direktorja državnega registra orožja. Oblasti so jih aretirale in več drugih vpletenih v primer.

Nezakonita trgovina z orožjem bo vedno obstajala. FOTO: Cesar Olmedo Reuters

Konec novembra je skupna preiskava razkrila, da je Dimabel izgubil sled za več kot 17.300 kosi orožja, zakonito uvoženega v Paragvaj med letoma 2022 in 2023, ali 40 odstotkov celotnega orožja, uvoženega v državo v tem času.

Od leta 2020 je brazilska zvezna policija zasegla več kot 650 kosov orožja v 10 različnih zveznih državah, kar je prispevalo k rekordnim zasegom, opaženim vzdolž brazilsko-paragvajske meje. Veliko orožja, prestreženega v Braziliji, je bilo proizvedenega v Turčiji in Evropi.

Glede na razsežnost problema je paragvajski predsednik Santiago Peña konec oktobra lani napovedal začasno prekinitev uvoza orožja, kar bo ostalo v veljavi v bližnji prihodnosti.

Analiza kriminala

Kljub prekinitvi uvoza orožja sta pomanjkanje nadzora in korupcija ovirala prizadevanja Paragvaja, da se spoprime z mednarodnimi mrežami trgovcev z orožjem, ki bodo še naprej uporabljale svoj dostop do proizvajalcev orožja za izkoriščanje cvetočega paragvajskega nezakonitega trga orožja.

V Paragvaju je 73 podjetij po podatkih carine med letoma 2016 in 2023 v državo uvozilo najmanj 129.480 kosov orožja. Bruno Langeani, raziskovalec na inštitutu Sou da Paz, je za InSight Crime povedal, da tako količina uvoženega orožja kot število podjetij, ki ga prodajajo v krajih, kot je Ciudad del Este, ob meji z Brazilijo, odtehtata zmogljivost zakonitega orožja v državi s 7,4 milijona ljudi, kar je po njegovem mnenju dokaz, da se orožje odvaja na nezakonit trg.

»Problem obstaja že desetletja. Včasih sprejmemo en ukrep doma ali v tujini, ki vpliva na totežava se nekoliko zmanjša. In včasih te kontrole popustijo in problem se spet poveča,« je dejal Langeani.

Leta 2018 je nekdanji predsednik Horacio Cartes tudi začasno ustavil uvoz orožja. Toda po delni odpravi teh ukrepov leta 2021 se je uvoz spet povečal na ravni iz preteklih let.

V preteklosti so izvozniki orožja večkrat omejili svoje poslovanje s paragvajskimi podjetji, ker je strelno orožje prišlo v roke brazilskih kriminalnih združb. Brazilija je na primer leta 2001 uvedla poseben davek, medtem ko so ZDA leta 2018 začasno popolnoma ustavile izvoz.

V drugih primerih so nekatera podjetja prenehala delovati v Paragvaju, da bi se izognila povezovanju z organiziranimi kriminalnimi združbami, pravi Langeani. Hrvaško podjetje HS Produkt je leta 2020 prenehalo poslovati v Paragvaju, potem ko so v Braziliji zasegli orožje, ki so ga izvažali v državo.

Uradna korupcija

Kljub temu so pištole in drugo visoko zmogljivo orožje še naprej vstopali v državo prek alternativnih dobaviteljev, zlasti v Turčiji. Po mnenju Langeanija bo nezakonita trgovina z orožjem obstajala, dokler bodo izvozniki v državah, kot so Turčija, Izrael in Kitajska, pripravljeni delovati brez kakršnega koli upoštevanja njegove končne uporabe.

Leta 2022 je paragvajska vlada napovedala spremembe v vodstvu Dimabela, pridobili naj bi tudi sistem sledenja za spremljanje uvoženega orožja. Vendar zagotavljanje pravilne registracije in sledenja orožju ni preprečilo njegove izgube ali preprodaje v Brazilijo. Pravzaprav je operacija Dakovo poudarila pomembno vlogo, ki jo ima uradna korupcija pri omogočanju nezakonite trgovine z orožjem prek Paragvaja, poroča insightcrime.org.

