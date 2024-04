Neverjetni prizor pri Brionih: je morski pes napadel tuno? (FOTO)

Ribiči in deskarji na vodi so bili v ponedeljek priča nenavadnemu prizoru. Kot poročajo hrvaški mediji, so opazovali, kako je morski pes napadel tuno. Nastale so tudi fotografije, ki pa žal niso dovolj jasne, da bi iz njih lahko strokovnjaki razbrali, za katero vrsto živali gre.

Neven Iveša s fakultete za naravoslovje v Puli pravi, da bi lahko bila na fotografiji pacifiški modroplavuti tun.

»Videti je mogoče plavut, ki bi lahko pripadala vrsti Cetorhinus maximus, ki so jo nedavno opazili pri Savudriji. Ta vrsta morskega psa je plankton, zato zagotovo ni napadla tune. Mogoče je, da sta se hranila na istem mestu,« je dejal Iveša.

Pojasnil je še, da je v morju trenutno prisotnih veliko modrih rib, ki jedo tune, morski psi pa so v bližini in prežijo na plankton. Iveša še dodaja, da je možno, da je tuno napadel morski pes kakšne druge vrste, mako ali modrulj, a vseeno meni, da je to malo verjetno.

»Tune je mogoče videti, saj se intenzivno hranijo, da bi si zagotovile dovolj rezerve za obdobje drstitve, ki prihaja. Takrat bodo vse modroplavutne tune zapustile Jadran in krenile proti zahodnemu delu Sredozemlja,« je dejal in dodal, da ni nič nenavadnega, da se več vrst hrani na istem mestu.