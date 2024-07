Netanjahu protestnikom v Washingtonu: »Geji za Gazo« je enako kot »Piščanci za KFC« (VIDEO)

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes četrtič v svoji politični karieri nagovoril oba domova ameriškega kongresa. V Washingtonu ga je večina poslancev obeh strank sprejela z aplavzom, medtem ko je pred stavbo več tisoč ljudi zahtevalo njegovo aretacijo in konec vojne v Gazi.

Zunaj kongresne palače so protestniki nosili palestinske zastave in transparente proti Netanjahuju ter nadaljevanju vojne v Gazi, prišlo pa je tudi do nekaj manjših spopadov s policisti, ki so uporabili solzivec.

Netanjahu se je v govoru zahvalil ZDA, ker stojijo ob Izraelu. Ob tem je dodal tudi, da protestniki, ki držijo znake z napisom »Geji za Gazo« lahko držijo tudi take z napisom »Piščanci za KFC«.

Netanjahujev prihod v kongresno palačo je bil podoben tistim, ki ga uprizorijo ameriški predsedniki ob vsakoletnem govoru o položaju v državi. Vendar s to razliko, da predsedniki ponavadi dobijo aplavz le od članov svoje stranke. Netanjahu je dobil aplavz od vseh, ko je govoril, da so ZDA skupaj z Izraelom sredi spopada med civilizacijo in barbarstvom, pri čemer morata stati skupaj.