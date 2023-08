Nemarno odlagajo odpadke, ti pa so pritegnili golazen

Italijanski zgodovinski zakladi so vse bolj ogroženi, tudi tokrat so, kot kaže, krivi ljudje. Turisti, če smo natančni. Ti namreč med svojimi obiski Koloseja in drugih znamenitosti nemarno odlagajo odpadke, ti pa so seveda pritegnili golazen. Podgan, ki zdaj že strašijo obiskovalce, je vse več, ob nedavnem vročinskem valu pa se je povečalo še število zavrženih plastenk in pločevink, so besne oblasti v prestolnici.

Številni turisti so začeli prek objav na družbenih omrežjih blatiti skrbnike Koloseja, češ da ne skrbijo za snago v rimskem biseru, a kaj kmalu se je izkazalo, da so za nadlogo krivi turisti sami. V amfiteatru in okolici se namreč kar kopičijo odpadki, in to nemalokrat v bližini zabojnikov za smeti, so jezni pristojni, ki so zaradi podgan začeli deratizacijo in nastavljati pasti. A brez vestnih obiskovalcev se bo težava ponavljala, verjetno celo stopnjevala, se za glavo držijo mestne oblasti, Kolosej ne nazadnje vsako leto kljub čedalje dražjim vstopnicam obišče okoli osem milijonov ljudi, med njimi je vse več takšnih, ki jim je malo mar za spomenik in varovanje zgodovinske dediščine.

Gostje se jezijo, a sami smetijo.

Opozarjajo, da je v mestu že okoli sedem milijonov podgan, torej 2,5 podgane na prebivalca, kar je seveda strašljiv podatek. Italijani, ki se po eni strani veselijo polnih turističnih blagajn, po drugi strani bentijo. Spomnimo, britanski par je junija v steno Koloseja vklesal svoji imeni, za kar jima grozi denarna in zaporna kazen.