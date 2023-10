Nekatera večja letališča pomembnežem ponujajo luksuzne čakalnice

Mnogi popotniki, ko se gnetejo najprej na letališčih, nato še v neudobnih sedežih s premalo prostora, sanjarijo, kako lepo mora biti tistim, ki si lahko privoščijo boljše sedeže. A za nekatere, teh je približno odstotek, tudi potovanje v prvem razredu ni dovolj dobro.

Nekatera letališča, med njimi je londonski Heathrow, imajo za pomembneže, kot so kraljevi in tisti izjemno bogati ter slavni, posebne skrivne prostore, kjer se lahko med čakanjem na polet razvajajo kot v najbolj finem hotelu. Takšna posebna čakalnica na omenjenem letališču se prikladno imenuje Suita Windsor, in med tistimi, ki jo redno uporabljajo, sta tudi valižanski princ in princesa.

Mogoče jih je najti tudi na letališču v Münchnu, ki je edino v Evropi, ki se ponaša s petimi zvezdicami.

Skupno je na Heathrowu osem takšnih čakalnic oziroma suit, cena za tri ljudi pa znaša dobrih 3000 evrov. Vanjo je sicer vštet tudi osebni voznik, ki potnike pripelje na letališče, nato pa še čisto do letala, med čakanjem imajo na voljo osebnega strežnika in nakupovalca, okrepčajo se lahko z mojstrovinami izpod rok z Michelinovimi zvezdicami nagrajenih chefov ter uživajo ob pogledu na dela slovitega slikarja Andyja Warhola.

V takšnih suitah se ni težko sprostiti pred napornim poletom. FOTO: Yakobchukolena/Images Getty

So tudi v Münchnu in Los Angelesu

Podobne čakalnice je mogoče najti tudi na letališču v Münchnu, ki je edino v Evropi, ki se ponaša s petimi zvezdicami, pomembnežem pa je na voljo celo krilo, kjer jih nihče ne moti, vsak dobi svojega osebnega asistenta, na voljo pa so jih tudi kopalnice.

Če želite v tovrstnih čakalnicah uživati na losangeleškem letališču LAX, je treba najprej plačati letno članarino, ki stane dobrih 6000 evrov, še dodatnega tisočaka je treba plačati ob vsaki uporabi. Tudi tu je v ceno vključen osebni voznik, namesto njega pa lahko za doplačilo izberete celo prevoz s helikopterjem do letališča.