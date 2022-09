Nasina sonda uspešno trčila v asteroid

V noči na torek je Nasina sonda Dart uspešno trčila v dvojni asteroid, h kateremu je iz Kalifornije poletela 23. novembra lani. Sonda je uničena, kar je bilo pričakovano, a je asteroid tudi izrinila s poti, kar je bil cilj testa. Z njim so Nasini strokovnjaki namreč želeli preveriti, ali bi na ta način lahko ubranili Zemljo pred potencialnim trkom z asteroidi, ki bi lahko ogrozili življenje na njej.

Sonda je v manjšega od asteroidov trčila s hitrostjo 6,6 kilometra na sekundo oziroma 23.760 kilometrov na uro.

Izdelavo sonde je Nasa odobrila leta 2018 in nalogo prepustila laboratoriju za uporabno fiziko Univerze Johnsa Hopkinsa, pri projektu pa je sodeloval tudi Nasin urad za planetarno obrambo. Sonda na krovu ni imela kakšnih posebnih instrumentov, saj je bila njena glavna naloga trk v ogromni skali, so jo pa seveda opremili z navigacijskim sistemom za orientacijo po Soncu in zvezdah ter zmogljivimi kamerami, ki so na Zemljo včeraj poslale ogromno materiala, zadnjo fotografijo je sonda posnela tik pred trkom.

Zadnji posnetek je nastal dve minuti in pol pred trkom. FOTO: Nasa/Reuters

V dvojni asteroid je sonda trčila, ko je bil od Zemlje oddaljen dobrih 11 milijonov kilometrov, in sicer s hitrostjo 6,6 kilometra na sekundo oziroma 23.760 kilometrov na uro, pri tem pa se je sprostila energija, enaka tisti, ki bi nastala ob eksploziji slabih pet ton eksploziva. Čez dve leti bo Evropska vesoljska agencija (ESA) z raketo Ariane 6 proti istemu asteroidu poslala vesoljsko sondo Hera, ki bo cilj dosegla predvidoma leta 2027. Na krovu bo nosila še dve manjši sondi, njihova naloga pa bo posneti omenjeni dvojni asteroid in spremembe, ki so na njem nastale po včerajšnjem trku.