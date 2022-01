Najdbo najprej obliznila

Ruska restavratorka je v rokavu večerne toalete, ki jo je nekoč nosila velika vojvodinja Ksenija Aleksandrovna, sestra zadnjega ruskega carja Nikolaja II., našla več kot sto let star košček karamele.

Kot je dejala Galina Fedorova, zaposlena v muzeju Ermitaž v Sankt Peterburgu, ki velja za enega najpomembnejših in najpogosteje obiskanih muzejev na svetu, je obleko, ki jo je vojvodinja nosila leta 1903 na slovesnosti ob 290-letnici dinastije Romanov, restavrirala več mesecev, preden je naletela na sladko presenečenje.

»Dvignila sem en rokav, in vse je bilo, kot mora biti, nato sem hotela dvigniti še drugega, in izkazalo se je, da je odprtina zašita. Ko sem potegnila za nit, pa mi je nekaj padlo v roko,« je v videoposnetku, ki ga je objavila na družabnem omrežju, pojasnila Fedorova, ki je nato storila nekaj nenavadnega – reč, ki se je znašla v njeni dlani, je obliznila. »Ne vem, zakaj sem to storila, morda je to instinkt, ki je ostal iz pradavnine, da moramo vse poskusiti,« je dodala v smehu in dejala, da jo je presenetil sladek okus svetlo rjavega koščka. Odnesla ga je v laboratorij, kjer so na njeno veselje ugotovili, da ne vsebuje virusov ali plesni. Kako se je karamela znašla v rokavu svečane obleke, lahko strokovnjaki samo ugibajo, Fedorova meni, da jo je vojvodinja izmaknila, ko jo je še pred večerjo zgrabila lakota, nato pa nanjo pozabila. Ker obleka ni imela žepov, Ksenija Aleksandrova pa očitno pri sebi ni imela torbice, je bombonček pač vtaknila v rokav.

Omenjeno slavje, ki mu je poleg večerje sledil še gala ples, velja za zadnjo veliko kraljevo slovesnost v Evropi. Štirinajst let pozneje je ruski car odstopil in leto pozneje so njega in njegovo družino umorili, Kseniji Aleksandrovni pa je uspelo pobegniti v Anglijo.