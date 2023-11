Najbolj popoln modri diamant prodan za 41 milijonov

V Ženevi so na dražbi prodali največji in najbolj popoln modri diamant, ki se je kdaj znašel na dražbi, velja pa tudi za enega najbolj redkih na svetu. Zanj je dražbena hiša Christie's iztržila 41 milijonov evrov, kar je sicer nekoliko manj, kot so predvidevali.

Kljub temu so predstavniki hiše zadovoljni, saj razmere v svetu trenutno niso najbolj primerne za takšne nakupe, ker tudi tisti, ki si jih lahko privoščijo, bolj kot sicer pazijo na izdatke, je med drugim dejal predstavnik hiše Christie's Rahul Kadakia, ki vodi njihov oddelek za nakit. Diamant, vdelan v čudovit prstan, so poimenovali modri kraljevi, tehta pa neverjetnih 17,6 karata.

Razveselil bi se je vsak oboževalec Hepburnove. FOTO: Denis BalibouseReuters

Podoben, a tri karate lažji diamant, je prav ta dražbena hiša prodala leta 2016 za več kot 55 milijonov evrov, takrat je bilo zanimanje za čudoviti dragulj izjemno, na koncu pa je romal v roke premožnega zbiratelja, njegove identitete predstavniki hiše Christie's niso razkrili.

Filmski navdušenci

Tokrat bodo na dražbi, ki bo potekala do 16. novembra, poleg prstana z modrim in dvema manjšima klasičnima diamantoma ponujali še druge kose nakita, med njimi biserno ogrlico, ki jo je v eni najbolj prepoznavnih scen iz filma Rimske počitnice nosila modna ikona Audrey Hepburn. Vrednost ogrlice so ocenili na med 18.000 in 28.000 evri.

Filmski navdušenci bodo lahko dražili tudi zapestno uro prestižne znamke Rolex, ki jo je leta 1979 v filmu Apokalipsa zdaj nosil Marlon Brando. Ta je dal na ohišje celo vgravirati svoj podpis, da si je ne bi med snemanjem prilastil kdo drug, zato je predvsem za zbiratelje še toliko bolj posebna. Podobno uro, a brez takšne zgodovine, so pred leti na dražbi v Švici prodali za dva milijona evrov.