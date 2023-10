Najbolj množična regata po polžje

Tržaško nabrežje pred osrednjim Velikim trgom je bilo ves minuli teden zapolnjeno s stojnicami v belih šotorih, jadralci, ki so noč prebili na svojih plovilih, so se zjutraj pripravljali na največji letni dogodek v mestu – Barcolano. Ta se je včeraj zaradi pomanjkanja vetra zaključila pri prvi boji, jadralski praznik pa se je nadaljeval na kopnem.

Topovi so se oglasili prvič. Pet minut pred startom je množica jadrnic, prijavljenih jih je bilo 1818, v morju pred miramarskim gradom čakala na odločilni trenutek. Natanko ob 10.30 je vnovič zabobnelo in tekma se je začela – le da je množica jadrnic obstala na mestu. »Hitrost vetra je en vozel, premikamo se s hitrostjo 0,2 vozla,« je čez čas nemočno oznanil izkušeni krmar jadralnega kluba Čupa Matija Spinazzola, ki je vodil posadko AŠD Grmada – SeaYou na 14,5-metrski Tequila Night.

Lep jesenski dan

Pisan prizor z jadrnicami v zalivu z razgledišč na kopnem deluje zelo slikovito, sredi morja pa so bile razmere vse prej kot podobne akciji: jadralci, ki poležavajo in iščejo senco mlahavih jader ali se kratkočasijo s kozarcem vina in prigrizki. Brez učinka so bili tako menjava jader kot strateški premiki.

Arca je prva prečkala ciljno črto. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Nekoliko več vetra se je obetalo uro po začetku regate, ko je pogled z morja na Barkovlje ostajal bolj ali manj enak. Tudi ta ni kaj dosti pomagal, vendar smo si počasi vendarle utirali pot dalje. Mnogi so zaradi razmer preprosto obupali in zapustili tekmo. Tisti, ki so ostali, pa so uživali v lepem jesenskem dnevu in nazdravljali posadkam v sosednjih jadrnicah, ki so delile skupno polžjo usodo.

»Letos smo se Barcolane udeležili že tretjič. Organizirali smo niz dogodkov že v dnevih pred regato, posvečenih ovrednotenju Krasa in njegovi turistični ponudbi,« je dejala Francesca Iancig, predstavnica AŠD Grmada – SeaYou, ki organizira turistično ponudbo, utemeljeno na promociji lokalnega okolja in domačih proizvodov. »Med drugim ponujamo izlete z jadrnicami in supi ter jih obogatimo z degustacijami,« pojasni. Pri projektu jih podpirajo tudi Kmečka zveza z Društvom Prosekar, SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje, pobuda Okusi Krasa in Gostinska šola Ad Formandum.

Regata se je zaključila pri prvi boji. FOTO: Barbara Milavec

Skrajšali regato

Na morju so nas dosegle novice, da bo regata skrajšana pri prvi od treh boj, pred katero so se borile Way of Life, ki jo je tokrat namesto Gašperja Vinčeca vodil Maurizio Benčič, tržaška Arca SGR krmarja Furia Benussija, črnogorska posadka Maxi Jene na čelu z Milošem Radonjićem, za njimi pa Prosecco Doc Shockwave 3 z Mitjo Kosmino.

Naštete velikanke so v nekem trenutku napadle manjše jadrnice, a je nekaj vozlov dodatnega vetra pripomoglo, da so spet zaostale. Medtem ko je naša posadka dosegla približno polovico dolžine do prve boje, je na novo določeno ciljno črto po slabih dveh urah (1 uri in 50 minut) prva prečkala Arca SGR, za krmilom pa je bila 16-letna Marta Benussi. Arca pa je s šestimi zmagami na Barcolani postavila nov rekord!

Tisti, ki so ostali, pa so uživali v lepem jesenskem dnevu in nazdravljali posadkam na sosednjih jadrnicah. FOTO: Barbara Milavec

Regato si je ogledala tudi lanska zmagovalka, Američanka Wendy Schmidt, žena milijarderja in nekdanjega izvršnega direktorja Googla Erika Schmidta. Lani je ob zmagi darovala miramarskemu rezervatu sto tisoč evrov. Dan pred regato je priplula v Trst iz Saint-Tropeza in prinesla pokal, ki ga je leto dni hranil jadralni klub New York Yacht Club, in ga vrnila Mitji Gialuzu, predsedniku jadralnega kluba Società velica Barcola Grignano. Do naslednje Barcolane bo tako trofeja spet v matičnem klubu v Barkovljah.

Mimogrede: koprski olimpijec Vinčec je letos prevzel krmilo jadrnice s 30 otroki na krovu v sklopu projekta za promocijo vključevanja mladih v jadranje. Med njimi je bilo tudi več otrok, ki jim je sodelovanje omogočila Zveza prijateljev mladine Slovenije.