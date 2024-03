Najbogatejši bodo preživeli tudi jedrski napad

Tisti, ki štejejo vsaj slabih 40 let, se najbrž še spominjajo, kako je bilo treba med osamosvojitveno vojno nekajkrat vse spustiti iz rok in steči v zaklonišče, ponekod so bila ta urejena kar v kleteh ali podzemnih garažah, brez vsakršnega udobja, za zabavo pa je moral poskrbeti vsak sam. Zdaj, ko napetost v svetu znova narašča, je povpraševanja po zakloniščih vse več, predvsem med najbolj premožnimi in vplivnimi zemljani.

Nekaj nepremičninskih in gradbenih podjetij, predvsem v Združenih državah Amerike, je tako začelo ponujati luksuzna zatočišča, ki jim sicer pravijo zaklonišča, a so vse prej kot to, kar si pod to besedo predstavljamo običajni državljani.

Osredotočamo se na udobje, da bi stanovalci v zaklonišču brez težav prevetrili kar koli, tudi apokalipso in jedrski napad.

»Zaklonišča vaših očetov in dedkov niso bila ravno udobna. Bila so siva, kovinska, kot ladja ali nekaj, kar bi uporabljala vojska. Človek v takšnem okolju ne more preživeti dolgo, zato se mi osredotočamo na udobje, da bi stanovalci v njem brez težav prevetrili kar koli, tudi apokalipso in jedrski napad,« pravi nepremičninski agent Robert Vicino, ki je ustanovil agencijo, specializirano prav za luksuzna zaklonišča. Povpraševanje po njih je menda v zadnjih letih namreč naraslo za neverjetnih 700 odstotkov.

Pod zemljo vrt in razgled

Da gre za neverjeten porast v povpraševanju, se strinja tudi generalni direktor podjetja Rising S, ki ima sedež v Teksasu, izdelujejo pa podzemna zaklonišča, ki jih odlikuje močno kovinsko ogrodje, ki menda lahko prestane tudi najmočnejši potres, v njih pa je prostora za vsaj enoletno zalogo hrane za štiri ljudi. Prav tako so vse prej kot sivi in dolgočasni, po želji lahko izdelajo zaklonišče z notranjim bazenom in vrtom, kjer rastline pri življenju ohranjajo posebne luči in prezračevalni sistemi, da se ne bi pod zemljo počutili preveč klavstrofobično, pa bodo poskrbeli posebni paneli, ki lahko projicirajo podobe oziroma »razgled« po želji.

Pod zemljo bosta na voljo zasebna lekarna in ordinacija, lastnik bo lahko izbiral med več prostori za rekreacijo in sprostitev.

Še korak dlje so šli pri ameriškem podjetju Safe, kjer v sodelovanju z najboljšimi arhitekti snujejo posebne varne vile, kamor bi se milijarderji lahko zatekli v primeru nevarnosti ali katastrofe. Stavbe bi tako denimo obdajali jarki z vnetljivo tekočino, ki bi jo lastnik v primeru bližajoče se nevarnosti zažgal in zlikovcem onemogočil dostop.

Posest je seveda opremljena z najnovejšo varnostno tehnologijo, pametni senzorji gibanja v kombinaciji s prepoznavo obrazov lahko denimo ocenijo, ali se približuje sovražnik, ter aktivirajo orožje. To lahko aktivira tudi sam stanovalec, ki bo imel v kletnih prostorih pravo nadzorno sobo.

Pod zemljo bosta na voljo tudi zasebna lekarna in ordinacija, v slednji bo program za diagnostiko in pomoč, prek posebne nujne linije pa bo povezana z najbližjim zdravnikom, urgenco in specialisti. Če si lastnik ne bo omislil lastne zdravstvene ekipe, seveda. Poleg omenjenega bo lahko bodoči lastnik izbiral med mnogimi prostori za rekreacijo in sprostitev; za zdaj še ni znano, koliko bo treba odšteti za takšno stavbo, za katero snovalci zatrjujejo, da bo nedotaknjena tudi, če bo dva kilometra od nje razneslo jedrsko bombo.