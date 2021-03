Na vrtni razprodaji neznansko obogatel

Na svetu znanih le sedem takšnih

Presegla je pričakovanja. FOTO: Twitter

Žena mu nikoli več ne bo očitala krame, ki jo je prinašal z vrtnih razprodaj. Navdušenec nad starinami je svoj dom v ameriški zvezni državi Connecticut dolga leta polnil z najrazličnejšimi izdelki in spominki, ki jih je nabiral na bolšji tržnici in v garažah znancev, pred tedni pa mu je uspel nakup življenja. Za skledico, za katero je odštel pičlih 30 evrov, je namreč na dražbi iztržil 650 tisočakov!Že ob nakupu se mu je svitalo, da je porcelanast izdelek s cvetličnim vzorcem nekaj posebnega, zanesljivo je bil nekoč eden od simbolov razkošja katere od kitajskih dinastij, seveda pa ni vedel, da ima v rokah posodo iz vladavine dinastije Ming, in sicer iz obdobja, ko ji je vladal cesar. Skledica je stara okoli 600 let, so pozneje ugotovili na dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's, gre pa za izjemno redko starino, kakršnih je na svetu le še šest. Domujejo v muzejih v Iranu, Tajvanu in Londonu, tokratna skledica je bila prva te vrste v zasebni lasti. Da se je prejšnji lastnik na vrtni razprodaji pošteno osmolil in osmešil, ko je za drobiž prodal takšen zaklad, ni treba poudarjati, pri dražbeni hiši pa pojasnjujejo, da se podobne dragocenosti pogosto prenašajo iz roda v rod, generacijam, ki si jih podajajo, pa se ne sanja o njihovi vrednosti, kar se ne dogaja redko.Med dražbo azijskih umetnin je skledica pritegovala daleč največ pozornosti, organizatorji dogodka pa so pričakovali končni izkupiček okoli 400.000 evrov, a jih je artefakt še enkrat presenetil in prekosil pričakovanja. Zanj se je potegovalo 15 kandidatov, zmagal je klicatelj po telefonu, ki seveda ostaja anonimen.