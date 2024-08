Na spletu novi dramatični posnetki z dneva, ko se je zgodil poskus atentata na Trumpa (VIDEO)

Novi posnetki telesnih kamer policije v Pensilvaniji, ki so jih v četrtek objavili ameriški mediji, prikazujejo delo policije pred poskusom atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in po njem. Na enem od njih je policist izjavil, da je tajno službo več dni prosil, naj zavaruje stavbo, s katere je streljal napadalec.

Na posnetku telesne kamere, ki ga je pridobil ameriški časnik Wall Street Journal, je slišati policista, ki je kolegom govoril, da je tajno službo že pred dnevi zaprosil, naj zavarujejo stavbo, na kateri se je nahajal napadalec Thomas Crooks. »Rekel sem jim, da morajo tja poslati ljudi. To sem jim povedal v torek,« je dejal policist. Napad se je sicer odvil v soboto, 13. julija.

Drugi posnetek prikazuje policista, ki se je povzpel na streho stavbe. Ko je opazil, da je Crooks oborožen, se je spustil in stekel do svojega avtomobila po puško. Približno 40 sekund zatem, ko je moškega na strehi opazila policija, je ta začel streljati na množico. Preden so se policisti znova povzpeli na streho, je napadalca že ubil ostrostrelec tajne službe.

Na posnetkih je bilo slišati tudi enega od policistov, ki se je spraševal, zakaj streha ni bila zavarovana. »Mislil sem, da ste to vi! Mislil sem, da ste vi na strehi!« je vzklikal in nato razočarano vprašal: »Zakaj nismo na strehi?« poroča britanski BBC.

Tajna služba stavbe, na kateri je bil strelec, ni zavarovala. V eno od sosednjih stavb pa je namestila tri ostrostrelce. Eden od njih je Crooksa opazil že pred napadom, potem ko so organi pregona na prizorišču poročali o sumljivi osebi na shodu. Ostrostrelec tajne službe je nato fotografiral Crooksa, preden je zapustil svoj položaj in začel iskati sumljivo osebo.

Posodobili bodo varnostno strategijo

Tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi je v četrtek dejal, da bodo objavljene posnetke proučili. »Tajna služba ceni naše lokalne partnerje iz organov pregona, ki so tistega dne pogumno ukrepali, da bi našli strelca,« je nadaljeval in dodal, da bodo posodobili varnostno strategijo, da se takšna tragedija nikoli več ne bi ponovila.

Trump je imel 13. julija v Pensilvaniji predvolilno zborovanje, ko je nanj z bližnje strehe streljal 20-letni Thomas Matthews Crooks. Potem ko mu je uspelo izstreliti osem strelov iz puške, so napadalca ubili ostrostrelci tajne službe. V napadu je bil ubit eden od Trumpovih podpornikov, dva sta bila huje ranjena, naboj pa je oplazil tudi Trumpov desni uhelj.

Ker tajni službi ni uspelo preprečiti poskusa atentata, je konec julija odstopila direktorica agencije Kimberly Cheatle, ki je na zaslišanju v zveznem kongresu tudi prevzela odgovornost za varnostne pomanjkljivosti na zborovanju.