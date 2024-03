Na Marsu ne bi preživeli: naša koža in pljuča bi lahko utrpeli veliko škodo

Elon Musk je še vedno prepričan, da mu bo uspelo čez približno 30 let na Mars poslati prvo človeško posadko, in v ta namen njegova družba SpaceX pospešeno razvija primerno vesoljsko plovilo. A ukrajinski strokovnjak in nekdanji predsednik odbora tamkajšnje vesoljske agencije Volodimir Usov pravi, da je dovolj močno, hitro in trdno plovilo le eden od dejavnikov, od katerih je odvisno, ali bomo na rdeči planet uspešno prispeli in na njem tudi živeli. Drugi je naše telo.

Proces evolucije oziroma naravne selekcije bi morali pohitriti umetno, v laboratoriju, z genskim inženiringom.

Kot pravi Usov, ljudje namreč nismo narejeni niti za tako naporno popotovanje, kaj šele pozneje za življenje v razmerah, ki vladajo na Marsu, zato bi morali, preden tja pošljemo odpravo, najti skupino ljudi, ki bi bila pripravljena na genske spremembe, in šele ko bi njihova telesa ustrezno spremenili in prilagodili, bi jih lahko začeli uriti za astronavte.

»Življenje na Zemlji je posledica milijonov let evolucije in prilagajanja na določeno okolje, enako bi se moralo zgoditi, če bi želeli uspešno bivati na Marsu ali katerem koli drugem planetu. A za to nimamo časa, zato bi morali proces evolucije oziroma naravne selekcije pohitriti umetno, v laboratoriju, z genskim inženiringom,« je prepričan ukrajinski strokovnjak, ki se zaveda, da so njegove zamisli podobne nečemu iz znanstvenofantastičnega filma, a, kot pravi, misli povsem resno.

Zaradi etičnih načel bi se morali kandidati ponuditi sami. FOTO: Natali_mis/Getty Images

»Ko bo prva skupina prišla na Mars, se ne bodo mogli svobodno gibati naokoli, ne bodo se mogli med seboj sporazumevati, si ustvariti družine, imeli ne bodo ničesar, kar imajo na Zemlji, če se ne bodo hitro in učinkovito prilagodili,« dodaja Usov, ki se je obregnil tudi ob prepričanja nekaterih, da bo življenje na drugih planetih lažje, kot je na Zemlji, ki je vedno bolj onesnažena, suha in vroča. A v primerjavi z drugimi okolji je še vedno pravi raj za človeka.

Drugod, opozarja Usov, ni takšne atmosfere, ki bi nas ščitila pred nevarnimi sevanji iz vesolja, posledično je veliko večja nevarnost, da zbolimo za mnogimi vrstami raka, še posebno kožnim. Na Marsu, kjer je poleg tega tudi izredno nizek zračni tlak, nam lahko brez ustreznih vesoljskih oblačil raznese pljuča, koža pa nevarno zateče.

»Vsako okolje, vsak planet, vsako ozvezdje ima drugačne razmere, in če želimo kdaj zapustiti Zemljo, o čemer sanjajo mnogi, potrebujemo načrt, kako se bomo na določena okolja prilagodili,« pravi strokovnjak in opozarja, da kandidatov za kaj takšnega zaradi etičnih načel ne bo mogla izbrati Nasa, SpaceX ali katera druga družba, ampak bi se morali ponuditi sami.