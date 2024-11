Moškemu se je noga zagozdila med skale, da so ga lahko rešili, so morali narediti le eno

Tasmanska policija poroča o dramatičnem reševanju moškega po tem, ko se je ta s skupino odpravil na vožnjo s kajakom po reki Franklin. Med vožnjo se mu je pripetila nesreča. Noga se mu je zagozdila med skale, tako da je bila potrebna reševalna akcija. Po poročanju policije je ta trajala kar 20 ur.

Večkrat neuspešni

Moški je v času nesreče nosil pametno uro, ki je poskrbela za klic v sili. Steklo je reševanje, ki je bilo vse prej kot preprosto. Oteževala ga je lokacija, na kateri je bil ponesrečeni. Moškega so večkrat poizkušali izvleči, a so bili pri tem neuspešni. Njegovo stanje se je s časoma tudi že začelo slabšati. Da je bilo reševanje lahko uspešno, so se skupaj z njim dogovorili, da mu amputirajo nogo. Operacijo je izvedlo medicinsko osebje. Po amputaciji so ga lahko rešili in odpeljali v bolnišnico, kjer pa je bil danes še vedno v kritičnem stanju.

Sliko reševanja lahko vidite tukaj.

»To reševanje je bila izjemno zahtevna in tehnična operacija ter neverjeten napor, ki je trajal več ur, da bi rešili človekovo življenje,« je povedal Doug Oosterloo iz tasmanske policije.