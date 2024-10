Mnoge bo presenetilo: Vozniki teh avtomobilskih znamk zakrivijo najhujše prometne prekrške

Raziskava nemškega portala Verivox je pokazala zanimive rezultate o obnašanju voznikov različnih znamk avtomobilov na cestah in koliko jih v povprečju stoji za hujšimi prekrški.

Vozniki prestižnih so prvi

V statistiki vodijo vozniki Porschejev. Če pogledate povprečje vozil na cesti, imajo vozniki porschejev kar 75 odstotkov več vpisov v register kaznovalnih točk od povprečja.

Pod drobnogled so vzeli sto modelov osebnih avtomobilov in trideset znamk osebnih avtomobilov, ki so bili v zadnjih dveh letih najpogostejši na cestah.

Vozniki Alfe Romeo so na drugem mestu in so 45 odstotkov nad povprečjem. Na tretjem mestu je proizvajalec s športno podobo - vozniki Seat Cupre imajo kar 33 odstotkov več vpisov v register od povprečja.

Najbolj pridni so ...

Prometna pravila bodo najbolj spoštovali vozniki Kia, Jeep in Mitsubishi. Kar se tiče posameznih modelov, so daleč nad povprečjem vozniki volva V70 z 68 odstotki in audija A5 s 67 odstotki. Vozniki Fiatovega Pande skoraj nimajo kazenskih točk, podobno kot vozniki VW T-Roc in VW Fox.