Ljudi so z Marsa pregnale podnebne spremembe

Medtem ko Nasa raziskuje, ali so na Marsu kake sledi življenja, dokumenti Cie trdijo, da so na rdečem planetu življenje odkrili že pred 40 leti. Poročilo, označeno kot Raziskovanje Marsa, 22. maj, 1984, podrobno opisuje, kako je agencija uporabila astralno projekcijo – gre za duhovno tehniko, pri kateri duša potuje naokrog, medtem ko telo miruje, ki pa ni dokazana – ter obiskala Mars, kakršen je bil približno milijon let pred našim štetjem.

Nameravali so ustvariti vohune, ki bi brali misli in se znali infiltrirati v možgane sovražnikov.

Študija je bila del projekta Stargate, skrivne enote ameriške vojske, ustanovljene leta 1977. Enota se je ukvarjala z nenavadnimi pojavi, kot so telepatija (komuniciranje z mislimi), psihokineza (premikanje predmetov z močjo misli) in omenjena astralna projekcija. Projekt je bil ustanovljen kot orožje proti Sovjetski zvezi. Nameravali so ustvariti vohune, ki bi brali misli in se znali infiltrirati v možgane sovražnikov. Projekt z oznako zaupno so izvajali v Marylandu, v poskusu pa so sodelovali moški in ženske, ki naj bi imeli nadnaravne sposobnosti zaznavanja. Zaključili so ga leta 1995, v desetih letih obstoja pa so sodelujoči reševali številne naloge. Med drugim so iskali ljudi, ki so jih ugrabile islamske teroristične skupine, ter poskušali locirati najbolj nevarne ameriške kriminalce.

Poročilo o eksperimentu, pri katerem je subjekt odpotoval na Mars v preteklosti, navaja, da je tam videl piramide ter velike ceste s spomeniki, podobnimi tistim, ki so jih na Zemlji postavljali stari Egipčani. Prebivalci Marsa naj bi bili »zelo veliki ljudje«, ki so »iskali nov kraj za življenje, saj je bila njihova narava uničena«. Eden od subjektov v poskusu je poročal o uničujoči nevihti, pred katero so se ljudje zatekli v ogromne piramide.

Tajni dokument Cie o življenju na Marsu je pred kratkim prišel v javnost in se razširil po spletu.