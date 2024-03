Ljubitelji grozljivk niso psihopati

PSIHOLOGI in drugi strokovnjaki se že nekaj časa ukvarjajo z vprašanjem, kaj posameznikov najljubši filmski žanr pove o njegovi osebnosti. Nekatere ugotovitve so pričakovane, denimo ta, da tisti, ki obožujejo romantične komedije, verjamejo v pravo ljubezen in so se tudi precej bolj pripravljeni potruditi za partnerja ter razmerje od tistih, ki tovrstnih filmov ne marajo, nekoliko bolj nepričakovana pa je morda ugotovitev, da so tisti, ki se najraje sproščajo ob grozljivkah, izredno družabni, ne psihopati, kot mnogi verjamejo.

Ne preseneča, da ljudje, ki imajo najraje romantične komedije, verjamejo v pravo ljubezen.

»Gledanje grozljivk v odrasli dobi je podobno otroškim igram, kot so skrivalnice in lovljenje. V obojem uživajo tisti, ki imajo radi akcijo, napeto dogajanje,« pravi psiholog Mathias Clasen, ki je dodal, da so ljubitelji grozljivk tudi precej bolj vzdržljivi in ne klonejo hitro pod pritiskom, kar se je pokazalo med pandemijo, ko so ti ljudje veliko bolje prenesli omejitve gibanja in druge ukrepe. Enako velja za tiste, ki se najraje zabavajo ob akcijskih filmih.

Potrebujejo umik iz realnosti. FOTO: Ratpack223/Getty Images

Ljubitelji znanstvene fantastike so, pravijo psihologi, zagledani vase in potrebujejo umik od realnosti. Oboje še posebno drži za zagrete oboževalce, ki se redno udeležujejo znanstvenofantastičnih konvencij. »Študije kažejo, da se ti ljudje združujejo z namenom, da bi zadovoljili potrebo po pripadnosti, ob čemer iščejo sebi enake, s tistimi, ki to niso, pa nočejo izgubljati časa, kar kaže na narcisizem. Če potrebe ne zadovoljijo, pa pogosto zapadejo v depresijo,« so ugotovitve strnili psihologi, ki so sodelovali pri raziskavi. Ljubitelji komedije so polni energije, odprti in kreativni, pa tudi bolje razpoloženi, saj gledanje komedij znižuje ravni stresnega hormona v telesu.