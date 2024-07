Kulturna ministrica v javnosti pokazala svoje oprsje: dvignila bluzo, ljudje so vriskali (VIDEO)

Norveška ministrica Lubna Jaffery (44) je kot gostja nastopila na prireditvi pred Parado ponosa v Oslu. V nekem trenutku je na odru dvignila bluzo in pokazala svoje bujno oprsje. Dejala je, da se je za to potezo odločila v znak solidarnosti s skupinami LGBT.

»Kot ministrici za kulturo in enakopravnost, zdaj pa še zaščitnici skupnosti LGBT, se mi zdi pomembno, da se istospolno usmerjeni v družbi počutijo varne in svobodne. To je bil moj mali prispevek k temu,« je dejala političarka.

Ministrica Jaffery je na funkciji od lani, pred tem pa je prejela nagrado gej mama, ki jo podeljujejo osebnostim, ki javno zagovarjajo pravice skupnosti LGBT.

Videoposnetek si lahko ogledate tukaj:

Norveški premier Jonas Gahr Støre je potezo svoje političarke podprl. »Lubna je svobodomiselna in čudovita oseba, ki z navdušenjem obiskuje kulturne prireditve po vsej državi. Mislim, da je to, kar je naredila v Oslu, popolnoma v redu, je dejal premier.

Jafferyjeva se je rodila na Norveškem staršem iz Pakistana.