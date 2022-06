Kraljivi Elizabeti II. se je poklonil tudi Stonehenge

Večdnevno praznovanje 70-letnice vladavine Elizabete II. bo na Otoku zaznamovalo več kot 16.000 parad in pouličnih zabav, monarhinji pa se je ob častitljivem jubileju poklonila tudi dragocena zgodovinska dediščina: Stonehenge. Na velikanskih kamnih je zasijalo osem podob priljubljene kraljice skozi različna obdobja in ob različnih priložnostih.

Vsaka fotografija predstavlja eno desetletje njenega vladanja in kronanje 1953., zastopani so tudi njeni najljubši konjički, kot sta ježa in sprehajanje s psi, seveda corgieji. Veličastno turistično atrakcijo v Wiltshiru so tako te dni opremili s posebnimi projektorji in, kot so pojasnili pristojni pri dobrodelni organizaciji English Heritage, ki upravlja več kot 400 zgodovinskih spomenikov na Otoku, s portreti vladarice združili dve britanski ikoni. In se obenem poklonili kraljičini vsestranskosti, nadarjenosti in razgledanosti ter tako poudarili, kako zelo posebna in neprekosljiva je, so še povedali organizatorji razstave na 5000 let starem zakladu.

8 podob krasi veličastne kamne.

Za platinasti jubilej so šest portretov najdlje vladajoče kraljice v zgodovini prikazali tudi na belem slavoloku Marble Arch, Elizabeta II. se je nedavno razveselila celo prvega portreta, ki ga je izdelal robot. Za najdlje vladajočo monarhinjo v Veliki Britaniji bodo konec tedna nastopili tudi številni zvezdniki, kot so Alicia Keys, Hans Zimmer, Rod Stewart in Diana Ross. Otoško vladarico so v zadnjem obdobju pestile številne zdravstvene težave, zaradi katerih se je izogibala javnim dogodkom, a kot kaže, je za platinasti jubilej povsem okrevala.