Kosta z izjavo šokiral zaposlene v bolnišnici: to si je zdaj zaželel

14-letni Kosta K., ki je v beograjski osnovni šoli maja letos ubil devet učencev in varnostnika, po pisanju srbskih medijev še naprej s svojimi izjavami šokira zaposlene na Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino v Beogradu, kamor so ga namestili po masakru.

Menda si domišlja, da se mu ničesar ne more zgoditi, da ne bo kaznovan in da bo svoje življenje nadaljeval kot njegovi vrstniki na prostosti.

Portal republika.rs neuradno piše, da je inšpektorje, ki so ob njem 24 ur na dan, vprašal, kdaj ga bodo pustili domov, da bi lahko organiziral zabavo za novo leto in okrasil božično drevo.

Domov si želi pred 15. decembrom

»Nekoliko jezno jim je rekel, da potrebuje čas, da nakupi vse okraske, jelko, da zbere in nakupi darila ter okrasi stanovanje. Povedal je, da za vse to potrebuje deset dni in da ne sme izgubljati časa po 15. decembru. Dodal je, da ga nikakor ne smejo spustiti na prostost po tem datumu, ker »ne bo utegnil narediti vsega, kar si je zadal«.

Kosta je, kot piše republika.rs, zaključil, da s tem, ko lahko spremlja šolo na daljavo, pomeni, da se »vrača v običajno življenje« in da bo kmalu izpuščen v domačo oskrbo. Zaželel si je tudi, da bi se udeležil šolskih tekmovanj iz predmetov, ki se jih je že v preteklosti, hkrati pa naj bi računal na to, da bi bilo novo leto pravšnji razlog za odhod domov.

»Psihiatri bodo o njem povedali svoje, ko se bo končal izvedenski pregled. A že brez njihovega mnenja je dovolj jasno, da deček nima stika z realnostjo in da je njegova podoba o zagrešenem zlu izkrivljena. Zato ima tudi takšne zahteve,« pojasnjuje psiholog.