Ko se čečenski voditelj hvali s Teslinim »darilom«

Ameriški milijarder Elon Musk je zanikal trditve, da je čečenskemu voditelju Ramzanu Kadirovu podaril električni poltovornjak cybertruck podjetja Tesla, opremljen z mitraljezom. Kadirov je namreč na omrežju Telegram pred dnevi objavil videoposnetek vožnje z omenjenim vozilom, v katerem se je med drugim zahvalil Musku in ga povabil na obisk v Čečenijo.

»Od spoštovanega Elona Muska smo prejeli Teslin cybertruck. Prepričan sem, da bo ta zverina resnično koristila našim vojakom. To je eden najboljših avtomobilov na svetu. Elon, pridi v Grozni, sprejeli te bomo kot cenjenega gosta – mislim, da rusko zunanje ministrstvo ne bo nasprotovalo takšnemu potovanju,« je ob objavi videoposnetka na Telegramu zapisal Kadirov. Čečenski voditelj se je v posnetku osebno zahvalil Musku za Teslino vozilo, čeprav z videa ni jasno, ali je dejansko šlo za darilo ameriškega milijarderja.

Musk vse zanikal

Musk se je nato na svojem družbenem omrežju X odzval na videoposnetek in odločno zanikal, da bi 47-letnemu Kadirovu podaril Teslin električni poltovornjak. »Ste resnično tako retardirani, da mislite, da sem podaril cybertruck ruskemu generalu?« je Musk zapisal v odgovoru na objavo ameriškega kolumnista, novinarja in odvetnika Setha Abramsona, ki je prav tako poobjavil omenjeni videoposnetek. »Še en primer, kako lažejo stari mediji,« je dodal Musk.

Musk je na omrežju X zavrnil trditve Kadirova. FOTO: David Swanson/Reuters

Sam videoposnetek, ki ga je objavil Kadirov, ne dokazuje, da je čečenski voditelj Teslino vozilo dejansko prejel od Elona Muska. Vendar nedvomno prikazuje, da se lahko bogati in vplivni posamezniki v Rusiji še naprej izogibajo sankcijam Zahoda ter kupujejo luksuzne avtomobile in drugo blago, katerega uvoz v Rusijo naj bi sankcije preprečevale.

Ramzan Kadirov, ki Čečeniji z železno roko vlada že več kot 17 let, je glasen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina in pravi, da je v Rusijo napotil na tisoče vojakov, da bi Kremlju pomagali pri ofenzivi na Ukrajino. V zadnjih letih so ga številni aktivisti in politiki večkrat kritizirali in obtožili resnih kršitev človekovih pravic, umorov političnih nasprotnikov, ugrabitev in mučenja vojnih ujetnikov.

Cybertruck je električni poltovornjak, ki ga je ameriški proizvajalec avtomobilov Tesla prvič napovedal leta 2019, proizvajati pa so ga začeli lani.

Spomin na izziv

To ni prvo »srečanje« Muska s Kadirovom, je pa precej drugačno. Pred poltretjim letom se je Kadirov odzval na Muskovo povabilo Putinu na dvoboj mož na moža, pri čemer bi zmagovalec »dobil« Ukrajino. Čečenski voditelj je Muska tedaj označil za poženščenega in dodal, da bi se moral iz ženstvene Elone spremeniti v brutalnega Elona. Musk se je na žalitev odzval tako, da je po zapisu Kadirova spremenil svoje prikazno ime na twitterju (sedanjem omrežju X) v Elono Musk.

Kadirov je Musku še svetoval urjenje v Rusiji, sicer mu bo v dvoboju s »Superputinom« pretrda predla, prvi človek Tesle pa mu je odbrusil, da bi bila v tem primeru njegova premoč prevelika in da bo za zmago nad Putinom dovolj že njegova levica.