Ker nasprotuje gradnji pravoslavne cerkve, ji grozijo, da jo bodo zaklali: »Mislim, da gre za urbano posilstvo«

Mestna oblast pod vodstvom Srbske napredne stranke (SPS) je v Novem Sadu napovedala gradnjo srbske pravoslavne cerkve v bližini priljubljenega mestnega kopališča na obrežju Donave, čemur nasprotujejo domačini, prebivalci krajevne skupnosti Limana, ki jih podpirajo tudi nevladne organizacije.

»Mislim, da gre za urbano posilstvo«

Predsednica Neodvisnega društva novinarjev Vojvodine (NDNV) in civilna aktivistka Ana Lalić je ob tej priložnosti dejala, da je vprašljivo, ali je na vhodu v bazen prostor za sakralni objekt. »Mislim, da gre za urbano posilstvo Limana, politično maščevanje prebivalcem tistih štirih delov Novega Sada, kjer SNS nikoli ni zmagala,« je povedala regionalnim medijem. Po svojih javnih nastopih je bila deležna številnih groženj preko družbenih omrežij. Izjavila je, da so ji ob številnih psovkah in šovinističnih žaljivkah grozili, »da jo bodo zaklali v Novem Sadu«.

DSHV(Demokratična zveza Hrvatov v Vojvodini) je obsodilo napade na Ano Lalić in pozvalo policijo, naj jo zaščiti. »Ko si Hrvat v Srbiji, ki svobodno izraža svoja stališča v javnem prostoru, je neizogibno, da boš prej ali slej 'ustaš', 'katoliški smrdljivec' in redno deležen verbalnih šovinističnih napadov in groženj s smrtjo,« je stranka objavila na omrežju X.