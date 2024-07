Iz skale po 1300 letih izginil meč

V skali sredi francoske vasi Rocamadour je 1300 let tičal meč, poimenovali so ga francoski Ekskalibur po meču britanskega mitskega kralja Arturja, ki ga prav tako ni mogel izvleči nihče, a domačini mu pravijo Durandal. Le da je francoskega doletela drugačna usoda. Pred dnevi je namreč izginil.

Vaščani so pretreseni in užaloščeni, ne le ker so ostali brez ljubljenega meča, bojijo se, da brez njega tudi za turiste ne bodo več zanimivi, prav obiskovalci od blizu in daleč so namreč tisti, ki v vaški proračun prispevajo največ. Policisti so nemudoma sprožili preiskavo, a meča do zdaj niso našli. Nikomur se niti ne sanja, kako ga je sploh lahko kdor koli odnesel, saj je bil zapičen globoko v strmo skalo slabih deset metrov nad tlemi, za nameček pa je bil v kamen pritrjen še z železno verigo. »Pogrešali bomo Durandal, saj je bil stoletja del naše vasi in naših življenj. Ni turističnega vodnika, ki ne bi skupine obiskovalcev peljal do njega, vsi z veseljem pripovedujejo legendo o meču,« je za francoski časnik La Dépêche povedal župan Rocamadourja Dominique Lenfant.

Legenda o Durandalu pravi, da ga ne more nič zlomiti, z le enim zamahom pa lahko tisti, ki ga drži v rokah, reže skale, saj naj bi bil Durandal najostrejše rezilo na svetu. Nekoč naj bi meč pripadal Karlu Velikemu, podaril pa naj bi mu ga sam angel. Pozneje je meč vihtel Karlov nečak, sloviti vitez Roland, o katerem govori francoski nacionalni ep z naslovom Pesem o Rolandu, v kateri je omenjen tudi Durandal.