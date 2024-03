Trdi, da je našel način, kako zaustaviti biološka leta: izračunali so, da je 22 let mlajši

Znantveniki že dolgo vedo, da priljubljeni rek o letih, ki so samo številka, ni iz trte izvit. Kako čili in vitalni bomo namreč pri določeni starosti, je odvisno od naše fizične kondicije, ki jo štejemo v t. i. bioloških letih. Biološko smo lahko precej mlajši ali pa starejši od let, zapisanih na osebnih dokumentih. Upokojeni vojaški potapljač in znanstvenik dr. Joseph Dituri trdi, da je našel način, kako zaustaviti naša biološka leta. Pri 56 letih so mu izračunali, da je njegova biološka starost komaj 34 let. Marinec je prepričan, da se mora za mladostnost zahvaliti 100 dnem, ki jih je preživel pod vodo.

Pred podvigom naj bi štel 44 bioloških let.

Dituri je rekord v bivanju pod vodo postavil v Atlantskem oceanu, in sicer v bunkerju na globini devet metrov. Prepričan je, da je življenje v okolju z visokim pritiskom delovalo na njegovo telo in ga pomladilo na celični ravni. Junija lani, ko se je vrnil na kopno, je povedal, da je krvni test pokazal 50-odstotkov manj vnetnih markerjev kot pred podvigom. Imel naj bi tudi 17-krat več matičnih celic kakor prej in daljše telomere, kromosomske strukture, ki naj bi podaljševale življenje.

»Star sem 56 let. Moja biološka starost je bila prej 44 let, ko sem prišel iz vode, pa je 34,« pravi Dituri, ki je prepričan, da se je pod vodo za deset let pomladil.

Dituri je postavil rekord v najdaljšem bivanju pod vodo. FOTO: Frazier Nivens/Reuters

Telomeri so strukture na koncu kromosomov, ki spominjajo na plastične konice vezalk. Vsakokrat, ko se celica razdeli, se telomeri skrajšajo. Ko enkrat izginejo, kromosom razpade in celica umre. Zato znanstveniki predvidevajo, da naj bi ohranjanje dolgih telomerov pomagalo celicam živeti dlje. Hipoteza še ni bila dokazana s poskusi na ljudeh. Dituri verjame, da se je pomladil zaradi visokega pritiska pod vodo oziroma hiperbaričnega okolja. To naj bi delovalo podobno kot hiperbarične komore s kisikom.