Iz čolnov naredil vrtna bazena

Šibeničan Željko Kuvač pri 67 letih uživa v pokoju, v tem dalmatinskem mestu ga poznajo kot bivšega plavalca in vaterpolista, ki si slabo poldrugo desetletje ustvarja majhen raj na zemlji v Guberinah, malce zunaj Šibenika. Tja se je tudi preselil, zdaj pa je vzbudil pozornost z nenavadnima bazenoma, ki ju je naredil iz dveh čolnov.

Kuvač je za spletni portal Šibenski sicer povedal, da je za vse kriva njegova prijateljica Gordana, ki je pred poldrugim letom čistila hišo, ki jo je podedovala po očetu. »Poklicala me je na pomoč in hkrati na vpogled, ali je kaj uporabnega zame.« Pred hišo sta bila dva čolna – en trimetrski in drugi sedemmetrski motorni polgliser: »Oba je ustvarjal njen oče, a ju ni dokončal. S prijateljem sva se odločila, da ju vzameva.«

Upa, da bo lahko takole čofotal 10 mesecev v letu.

Dobro ohranjeni lupini

Ko sta ju pripeljala v Guberine, sta ugotovila, da ju ne moreta dokončati, pa tudi vožnja na smetišče bi ga drago stala: »Ne moreš prodati, ne moreš podariti, ne moreš vreči proč, nisem pa ju mogel vrniti Gordani.« Gledal ju je tedne, gledal ju je mesece in nekega dne je Željku prišlo na misel, da bi ju uporabil kot bazena: »Najprej sem vse potrgal z večjega čolna, umaknil kabino, odstranil nosilce motorja. Vsega je bilo notri, od okovov do stiropora.«

Ker sta bili lupini dobro ohranjeni, ju ni bilo treba izolirati – se je pa odločil, da dno pobarva z azurno modro barvo; čolna je na koncu predelave postavil v luknje, ki ju je izkopal z rovokopačem. Prvo domače kopanje je bilo v začetku tega poletja – sam v velikem, vnukinja pa v malem bazenu. Željkovi prijatelji se zdaj vsak četrtek dobijo na kopanju v čolnih, Željko (ki ima, mimogrede, tudi zasebni muzej blues glasbe) pa upa, da bo lahko oba bazena uporabljal deset mesecev na leto.