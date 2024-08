Javnost pretresena zaradi dogodka z oslico, ki je sama na otočku

Na nenaseljenem hrvaškem otočku čisto sama živi oslica. Opazili so jo turisti, ko so obiskali Lavdaro Malo, ki leži v Kornatih med dvema otokoma, ki sta prav tako brez prebivalcev – Glavočem in Lavdaro. Turisti so po obisku otočka Lavdara Mala hrvaškim Prijateljem živali (Prijatelji životinja) sporočili, da je šla za njihovim čolnom in jokala. Kot je razvidno s fotografije, je po njihovem odhodu nekaj časa obstala v morju. Hrvaško javnost je dogodek zelo pretresel.

Oslička je videti v klavrnem stanju in iz dneva v dan slabše. Le še vprašanje časa je, kdaj bo zaradi neodgovornosti človeka poginila, poudarjajo Prijatelji živali. Pustiti živo bitje na samotnem otoku pomeni kruto zlorabo, saj morajo biti domače živali pod stalnim nadzorom in oskrbo. V zadnjih dveh letih so prejeli že nekaj prijav o zapuščenem osličku, vendar ne vedo, ali gre za isto nesrečno žival.

»Če jo lastnik želi imeti na otoku, naj se na ta otok preseli tudi sam,« poziva društvo, pristojne pa, naj živali zagotovijo vse potrebno ter ugotovijo, kdo jo je tako zapustil.

Hrvaški mediji so se po odgovore odpravili k županu občine Murter – Kornati. Potrdil je, da občina vsako leto prejme prijave o zapuščenih oslih. »Pred nekaj leti smo se organizirali in nesrečnim živalim dostavili vodo, da ne bi poginile,« je za Jutarnji list povedal Toni Turčinov in še, da zapuščene živali čez nekaj časa izginejo.

»Nisem strokovnjak, a oslica je videti precej zdrava in dobro prehranjena,« je tudi poudaril župan, za katerega so predlani ugotovili, da je v bordelu s službeno kartico »po nesreči« zapravil 1560 evrov proračunskega denarja. Stroka mu odgovarja, da se morda oslici v pljučih nabira voda in zato na prvi pogled ni videti shirana.

Na otoku so po besedah Turčinova našli korita, kar po njegovem pomeni, da nekdo skrbi za oslico. No, korita so bila prazna, so sporočili Prijatelji živali. Nebogljena samica pa še naprej životari na Lavdari Mali popolnoma sama. Nihče je ne odpelje na varno.