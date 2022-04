Fatou praznovala 65 let, za rojstni dan dobila torto (FOTO)

Fatou že več let velja za legendo in najstarejšo gorilo na svetu, pred dnevi pa je upihnila 65. svečko in veliki dan proslavila s svojimi ljubimi oskrbniki v berlinskem živalskem vrtu.

Na zabavi se je sladkala s torto iz kuhanega riža, skute, zelenjave, malin in borovnic; najprej jo je nežno obdelovala s prsti, potem pa jo pošteno zagrabila in jo snedla v par gromozanskih zalogajih.

Plačilo v gostilni

Podoba zahodne nižinske gorile, zamazane okoli ust kakor otrok, je zvabila nasmeh na usta zaposlenim v živalskem vrtu, kjer za Fatou zgledno skrbijo že od leta 1959. Zgodba pravi, da naj bi predstavnico največje vrste opic najprej v Francijo prinesel mornar in jo uporabil kot plačilo v gostilni v francoskem Marseillu, njena pot pa se je ustavila v Berlinu, kjer ji je streho nad glavo zagotovil tamkajšnji živalski vrt.

Torta iz kuhanega riža, skute, zelenjave, malin in borovnic ji je nadvse teknila. FOTOGRAFIJI: Lisi Niesner/Reuters

Ob prihodu je bila stara dve leti; pričakovana življenjska doba gorile v divjini je okoli 40 let, v ujetništvu pa 50, s 65 leti Fatou tako naravnost navdušuje, svoje oskrbnike pa kljub častitljivim letom vsak dan osrečuje z vragolijami in prijaznostjo. Njen naziv legende tako ne preseneča, družbo pa ji v živalskem vrtu dela še pet goril: 36-letna Mpenzi, 25-letna Bibi z enoletno hčerko Tillo, 20-letna Djambala in 17-letni Sango. Fatou se je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisala leta 2019, ko je poginila Trudy, ki je prišla na svet leta 1956.

50 let živijo običajno 50 let živijo običajno gorile v ujetništvu.

Gorile dosežejo težo do 200 kilogramov, vsak dan pojedo do 20 kilogramov listov, trave, lubja in plodov, varovanke živalskega vrta pa so seveda deležne še kakšnega priboljška. V naravi živijo v tropskih deževnih gozdovih Kameruna, Srednjeafriške republike, Gabona in Republike Kongo, a se njihov življenjski prostor nevarno krči, zato so zahodne nižinske gorile ogrožene.