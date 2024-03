Kaj se dogaja? Facebook in Instagram ne delujeta

Družbeni omrežji facebook in instagram ne delujeta. Veliko število uporabnikov so omrežja odjavila iz svojih računov in ko poskušajo vnesti svoje geslo in se znova prijaviti, jim omrežje sporoči, da so vnesli napačno geslo. Na Instagramu uporabniki ostanejo prijavljeni, vendar ne morejo ničesar objaviti ali normalno uporabljati računa.

Zdi se, da je težava globalna, saj uporabniki z vsega sveta o tej težavi poročajo na spletnem mestu DownDetecor.

Zaenkrat se Facebook na težave še ni odzval.