Ena najbolj invazivnih vrst na svetu grozi tudi Sloveniji

Rdeča ognjena mravlja, ki velja za eno najbolj invazivnih vrst na svetu, je prisotna tudi v Evropi. Kot kažejo izsledki študije, ki je bila v ponedeljek objavljena v znanstveni reviji Current Biology, so več deset gnezd teh mravelj našli na Siciliji. Znanstveniki se bojijo, da se bo invazivna vrsta iz Italije hitro razširila v druge države.

Še posebej so v nevarnosti kraji v Sredozemlju in velika pristaniška mesta, kot sta Amsterdam in London.

»Solenopsis invicta je ena najhujših invazivnih vrst,« je dejal glavni avtor študije Mattia Menchetti s španskega inštituta za razvojno biologijo. Dodal je, da se lahko širi zelo hitro.

Te mravlje se prehranjujejo s številnimi žuželkami, povzročajo pa tudi veliko škodo na pridelkih. Ob napadu plen najprej ugriznejo, nato pa v rano vbrizgajo izločke, pogosto večkrat zaporedoma. Izloček vsebuje snovi, ki povzročijo pekočo kožno reakcijo. Pri ljudeh ugrizi povzročijo boleče in srbeče rdeče izpuščaje. Za alergike je ugriz te vrste mravlje v skrajnih primerih lahko celo smrtno nevaren.

Nujno hitro ukrepanje in usklajen pristop

Rdeče ognjene mravlje z latinskim imenom Solenopsis invicta, ki izvirajo iz Južne Amerike, so se sprva razširile v ZDA, kasneje pa s turizmom in trgovino tudi v številne druge države, kot so Japonska, Kitajska, Avstralija in Nova Zelandija.

Kot navaja študija, so posamezne primerke te vrste v Evropi že prej opazili na uvoženih izdelkih v Španiji, na Nizozemskem in na Finskem, niso pa zabeležili populacije rdečih ognjenih mravelj v naravi.

Menchetti opozarja, da je nujno hitro ukrepanje in usklajen pristop. Ob tem priporoča, da bi se v Evropi glede ukrepov proti tej vrsti zgledovali po Novi Zelandiji, edini državi, ki ji je uspelo izkoreniniti rdečo ognjeno mravljo z večletnim programom.

Kot v študiji še navajajo raziskovalci, tujerodne invazivne vrste svet vsako leto stanejo najmanj 423 milijard ameriških dolarjev (nekaj več kot 394 milijard evrov), saj med drugim pospešujejo izumrtje rastlin in živali in ogrožajo prehransko varnost.