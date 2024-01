Duhovnika našli na tleh v hudih mukah, genitalije imel hudo poškodovane

Hudo poškodovanega duhovnika so našli na njegovem domu v majhni vasici na jugu Češke, potem ko so prijatelji postali zaskrbljeni, ker se ni pojavil na vnaprej dogovorjenih dogodkih.

Imel hude poškodbe genitalij

Gasilci so bili prisiljeni vdreti skozi tri vrata, da so prišli do duhovnika, ki so ga našli s hudimi poškodbami genitalij. Končal je v bolnišnici, a se je njegovo stanje poslabšalo in naslednjih 10 dni je bil v umetni komi.

Glavni vikar škofije Češke Budejovice David Henzl je razkril, da so duhovniku diagnosticirali klopni encefalitis, ki je povzročil vnetje živčnega sistema, zaradi česar je trpel za obliko psihoze. Zaradi hudih poškodb so morali duhovniku amputirati genitalije, poroča češki portal Blesk.

Policija je že izključila možnost, da bi duhovnika poškodoval kdo drug.