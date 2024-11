Družno drsijo v dolino

Švicarsko alpsko vasico Brienz, ki jo je lani le za las zgrešil skalni podor, znova ogroža velik zemeljski plaz, zato se prebivalci spet pripravljajo na evakuacijo.

Po navedbah oblasti v kantonu Graubünden na vzhodu Švice bi lahko v dolino zgrmelo do 1,2 milijona kubičnih metrov skal, ki bi dosegle naselje. Prebivalce Brienza, ki jih je okoli 90, so že obvestili, da bodo morali v prihodnjih dneh zapustiti svoje domove, v najslabšem primeru pa se morda ne bodo mogli vrniti več mesecev. Datuma evakuacije sicer še niso določili.

Plaz se proti vasi trenutno premika s hitrostjo 25 centimetrov na dan. Če bi območje zajelo obilno deževje, bi skalna gmota v dolino lahko zgrmela s hitrostjo 80 kilometrov na uro, je prebivalcem pojasnil geolog Stefan Schneider. To trenutno sicer ni zelo verjetno, bi pa, če bi se zgodilo, težko pravočasno opozorili prebivalce.

90 prebivalcev živi v strahu.

Vaščani so sicer že vajeni

Vas blizu Davosa na nadmorski višini okoli 1150 metrov so zaradi grožnje skalnega podora preventivno evakuirali že maja lani, junija lani pa so jo, kot rečeno, za las zgrešile skale, ki so se usule z gore nad njo. Podirale so drevesa in zasule cesto, hiše v vasi pa so ostale cele.

Bilo je v začetku maja lani, ko so švicarske oblasti prebivalcem vasice Brienz odredile, da morajo čim prej zapustiti svoje domove. Pričakovali so namreč, da se bo z gore v nekaj dnevih odlomilo dva milijona kubičnih metrov kamenja.

Takrat se je začela tudi oranžna faza, kar je pomenilo, da je moralo prebivalstvo prenočiti drugje. Brienz namreč leži na območju, ki drsi proti dolini, zaradi česar se nagiba cerkveni stolp, na stavbah pa so vidne velike razpoke. Vaščani so sicer že vajeni, da na njihove vrtove občasno padejo precej veliki kosi kamenja.