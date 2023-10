Do enakopravnosti še 130 let

Čeprav smo že pošteno zakorakali v 21. stoletje, so razlike med moškimi in ženskami še vedno izjemno velike, predvsem če govorimo o delovnih mestih, še posebno plači. A ponekod se razmere izboljšujejo in razkorak med spoloma se zmanjšuje, po podatkih Svetovnega ekonomskega foruma je že skoraj izginil na Islandiji. Ta država je že 14. leto zapored na prvem mestu v enakosti spolov, trenutno jim manjka le še 8,8 odstotka do popolne. Vodijo predvsem pri plačah.

Leta 2018 so na Islandiji sprejeli zakon, ki pravi, da morajo podjetja z več kot 25 zaposlenimi poskrbeti, da tisti, ki opravljajo enako delo, prejmejo tudi enako plačo. V nasprotnem primeru podjetje za vsak dan kršitve plača kazen.

Na zadnje mesto se je, enako kot lani in ne prav nepričakovano, uvrstil Afganistan.

Druga norveška

Na drugem mestu se je letos znašla Norveška, kjer je vrzel med moškimi in ženskami zaprta za že 87,9 odstotka, na Finskem za 86,3 odstotka in na Novi Zelandiji za 85,6. Slednji gre sicer zelo slabo z vidika pričakovane življenjske dobe žensk, še posebno Maork, ki v povprečju živijo sedem let manj kot Novozelandke drugih ras. Omenjenim državam sledijo Švedska, Nemčija, Nikaragva, Namibija, Litva in Belgija, kjer jim je vrzel uspelo zapreti za med 79,6 in 81,5 odstotka.

Združene države Amerike, kjer se radi pohvalijo, da so med drugim dežela priložnosti in uresničenih sanj, so končale na 43. mestu, nekoliko boljše kaže Sloveniji, ki je od lanskega leta pridobila kar deset mest in se uvrstila na 29., tik za Nizozemsko in pred Kanado.

Na zadnje mesto se je, enako kot lani in ne prav nepričakovano, uvrstil Afganistan, kjer so vrzel neenakosti zaprli za pičlih 40 odstotkov, le nekaj odstotkov boljše pa gre ženskam v Čadu, Alžiriji, Iranu in Pakistanu. Po projekcijah strokovnjakov naj bi sicer trajalo še nadaljnjih 131 let, da bodo moški in ženske po svetu postali enakovredni in enakopravni.