Čudežno ozdravela po molitvi k papežu

Papež Frančišek je včeraj za blaženega razglasil Janeza Pavla I., s čimer bo nekdanji papež, ki je papeževal le 33 dni, korak bliže svetništvu. Umrl je 28. septembra leta 1978, ki je bilo leto treh papežev, domnevno zaradi srčnega zastoja. Nasledil ga je papež Janez Pavel II.

Kljub temu da je bil pontifikat Janeza Pavla I. eden najkrajših v zgodovini, je bil med ljudmi zelo priljubljen in je veljal za smehljajočega se papeža. Poznavalci so ga primerjali z Janezom XXIII., znanim tudi kot papežem Janezom Dobrim.

Janezu Pavlu I. so rekli tudi smehljajoči se papež. FOTO: Wikipedia

Smehljajoči se papež je postal blaženi zaradi čudežne ozdravitve argentinske deklice Candele Giarda, ki je bila takrat stara 11 let in je bolehala za neozdravljivo nevrološko boleznijo. Po molitvi k Janezu Pavlu I. je čudežno ozdravela. Postopek za beatifikacijo je trajal 43 let, dekret o priznanem čudežu pa je bil odobren 13. oktobra lani. Zdaj je Janez Pavel I. korak bliže svetništvu, vendar je zanj potreben še en čudež na priprošnjo blaženega, ki pa se mora zgoditi po njegovi beatifikaciji.

Pred leti je Candela Giarda (v sredini) čudežno ozdravela.

Od včeraj blaženi papež je bil prvi papež z dvojnim imenom, izbral si je imeni svojih dveh predhodnikov, Janeza XXIII. in Pavla VI., in tudi prvi in edini, ki je uporabil v svojem imenu števnik prvi. Je bil pa zadnji papež italijanskega rodu v skoraj pol stoletja trajajočem neprekinjenem nizu italijanskih papežev, ki je trajal od razglasitve Klemna VII. leta 1523.

Blaženi Janez Pavel I. se je tako pridružil vrsti papežev, ki so bili že razglašeni za blaženega ali za svetnika. Med zadnjimi je bil sicer beatificiran Pavel VI., za svetnika pa sta bila razglašena njegov predhodnik Janez XXIII. in Janez Pavel II.