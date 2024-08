Kri je špricala po belih stopnicah govorniškega odra v parlamentu (FOTO in VIDEO)

Napeta razprava v turškem parlamentu se je končala z množičnim pretepom. Opozicijski poslanec Delavske stranke je pozval k izpustitvi pridržanega kolega, na kar so se člani vladajoče stranke spravili nanj.

Kri poškropila bele stopnice odra za govornike

Posnetki prikazujejo poslance vladajoče stranke, ki hitijo, da bi udarili Ahmeta Sika, in na desetine drugih, ki se pridružijo dogajanju, nekateri poskušajo zadržati druge. Kri je poškropila bele stopnice odra za govornike, ob tem navaja Reuters.

FOTO: Adem Altan Afp

FOTO: Adem Altan Afp

FOTO: Adem Altan Afp

FOTO: Adem Altan Afp

Džan Atalaj, ki je bil leta 2022 obsojen na 18 let zapora zaradi organizacije protestov za strmoglavljenje vlade, je bil lani kljub temu izvoljen v skupščino, a so mu vzeli mesto. Ustavno sodišče je to odločbo v začetku meseca razveljavilo, kar je dodatno razvnelo razpravo.