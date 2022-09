Biden razglasil konec pandemije: Poglejte, nihče ne nosi mask, vsi so v dobri kondiciji ...

Ameriški predsednik Joe Biden je v intervjuju za CBS, ki je bil predvajan v nedeljo zvečer, posnet pa že v četrtek, dejal: »Pandemije je konec, vendar imamo še vedno težave s covidom. Če pogledate, nihče ne nosi maske. Zdi se, da so vsi v precej dobri formi. Stvari se spreminjajo in mislim, da je to popoln primer tega.«

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v svetu zabeležili skoraj 612 milijonov primerov covida 19, umrlo pa je več kot 6,5 milijona ljudi. V ZDA je bilo več kot 95 milijonov primerov covida, umrlo pa je več kot milijon ljudi. Biden je bil julija pozitiven na koronavirus in je bil zdravljen s paxlovidom. Konec avgusta je bila z virusom okužena tudi njegova žena Jill, ki so jo tudi zdravili s tem zdravilom.

V ZDA vsak dan še vedno umre povprečno 390 ljudi zaradi zapletov po pozitivnem testu na koronavirus. ZDA so nedavno odobrile dve novi cepivi, prilagojeni prevladujoči različici virusa omikron, piše Jutarnji list.