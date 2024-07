Biden ne bo odstopil od kandidature, pravi, da mu to lahko prepreči le sam bog

Ameriški predsednik Joe Biden je v pogovoru za televizijo ABC sinoči zavrnil možnost odstopa od predsedniške kampanje in po priznanju, da je imel na televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom slab nastop zatrdil, da je še vedno najbolj usposobljen kandidat za zmago proti republikancu.

Vendar pa so skoraj vsi analitiki ameriških televizij po intervjuju menili, da z nastopom ni nikogar prepričal, saj naj bi podobno kot na soočenju s Trumpom kazal vseh svojih 81 let.

Biden je zavrnil vztrajna vprašanja voditelja Georgea Stephanopoulosa ali je pripravljen opraviti kognitivni test in dejal, da ima kognitivni test vsak dan med opravljanjem svojega dela.

Intervju z nekdanjim članom vlade bivšega predsednika ZDA Billa Clintona je bil prijazen, čeprav je Stephanopoulos postavil vsa glavna vprašanja, ki po soočenju Bidna in Trumpa skrbijo demokrate.

Prepričan, da lahko zmaga

Stephanopoulos ga je spraševal o pozivih demokratskih kongresnikov naj odstopi, Biden je zatrdil, da ga vsi pozivajo naj ostane v tekmi, odgovornost za pozive k odstopu pa je naprtil medijem.

Zavračal je voditeljeve navedbe o tem, da zaostaja v anketah in trdil, da imajo svoje ankete, ki kažejo drugo podobo. Dejal je, da bo odstopil od kampanje le, če pride z nebes bog in mu to pove.

Na vprašanje ali je iskren sam s seboj, da bo res sposoben zmagati na volitvah in nadaljevati z delom predsednika ZDA, je Biden zatrdil, da je sicer se ne bi podal v kampanjo.

Zagotovil je, da je še vedno najboljši kandidat za zmago proti Trumpu in med drugim za to, da drži skupaj zvezo Nato, ker po njegovih besedah tega ni sposoben nihče drug.