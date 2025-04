Ti znaki zodiaka preživijo dan s pomočjo kave, sarkazma in pasivne agresije

Ko zazvoni budilka, ti znaki ne vstanejo z nasmehom. Vstanejo z vzdihom, praznim pogledom in notranjim monologom v slogu: »Še en dan igranja funkcionalnega odraslega.«

Ne prepevajo v pisarni. Ne delijo motivacijskih citatov. Namesto tega si natočijo liter kave in si pripravijo arzenal sarkastičnih pripomb. In kar je najboljše – svoje delo še vedno opravijo odlično.

Devica

Sarkazem je tih. FOTO: Getty Images

Devica ve vse. Dobesedno. Kje so dokumenti, kdo je kaj pozabil, kdo je zamudil in zakaj je to popolnoma nesprejemljivo. Kava zanjo ni užitek – je gorivo. Brez nje bi se svet ustavil. Ali pa vsaj vaš Excel.

Sarkazem ji pomaga ohranjati prisebnost sredi kaosa, pasivna agresija pa je mojstrsko zavita v stavke, kot je: »Nič ne skrbi, bom naredila še tvoj del – kot običajno.«

Škorpijon

Najprej kava. FOTO: Farknot Architect/gettyimages

Škorpijon zjutraj ne govori preveč. Najprej kava. Potem – morda – očesni stik. Njegov delovni dan je kombinacija opazovanja, analiziranja in natančno odmerjenega sarkazma, ki zadeva kot puščica v tarčo.

Njegova pasivna agresija? Elegantna, nevarna, subtilna. Pripomba zveni vljudno, a vas čustveno razstavi – nato pa se mirno vrne k delu, kot da se ni nič zgodilo.

Kozorog

Sarkazem ji pomaga ohranjati prisebnost sredi kaosa. FOTO: Getty Images

Kozorog ne hodi v službo zaradi druženja. Tam je zato, da preživi, zasluži in gre domov. Ne pričakujte dobre volje, pričakujte pa brutalno učinkovitost. S kavo, seveda. Brez nje se dan ne začne, ampak nastopi apokalipsa.

Njegov sarkazem je tih, prefinjen in zadene naravnost v srž. Pasivna agresija pa pride v obliki stavkov, kot je: »Ja, seveda si se ti tako odločil – ker kaj pa jaz vem, saj tukaj samo delam.« Vsi vedo, da z njim ni šale – razen če si želite diplomo iz subtilnega ponižanja, poroča index.hr.

