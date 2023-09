Dijak Peter Andolšek spet blestel na olimpijadi

»Peter Andolšek je Luka Dončić astronomije,« so po lanskem enkratnem uspehu 17-letnega gimnazijca, ko je z mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike domov prinesel že drugo zlato medaljo, sporočili iz Zavoda za promocijo in popularizacijo astrofizike Cosmolab. Da gre res za zelo uspešnega mladeniča, se je izkazalo tudi letos, saj je bil na 16. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v poljskem mestu Katovice spet najboljši. »Poleg absolutne zmage je zmagal v dveh od treh kategorij, v astronomskih opazovanjih in obdelavi astronomskih podatkov,« so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA).

»Peter Andolšek je že tretje leto zapored prejel zlato medaljo, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu tekmovalcu na olimpijadah iz znanja naravoslovnih ved. Tokrat pa je slavil kot najboljši mladi astronom na svetu. V 10 letih, odkar se tekmovanja udeležujejo slovenski dijaki, imamo drugič skupnega zmagovalca. Leta 2017 je na Tajskem zmago dosegel Aleksej Jurca. Gre za izjemen dosežek, ki ne uspeva niti najmočnejšim ekipam na svetu,« so s ponosom dodali v DMFA.

Astronomska olimpijada je neke vrste triatlon; dijaki se merijo v teoretičnih nalogah, opazovanju in v obdelavi astronomskih podatkov. Potekala je med 10. in 20. avgustom na Poljskem, kjer letos zaznamujejo 550. obletnico rojstva poljskega astronoma Nikolaja Kopernika.

Atlasi namesto slikanic

Olimpijski zmagovalec je za Slovenske novice povedal, da je treba za takšne uspehe garati več let. Poleg tega te mora astronomija zelo zanimati, saj se le tako lahko poglobiš tudi v snov, ki ni na tekmovanje. »Čeprav se zdi, da to na olimpijadi ne bo prišlo prav, na koncu vseeno pomaga,« nam je razložil Peter, ki se je z astronomijo začel ukvarjati že zelo zgodaj. Bolj kot slikanice so ga zanimali atlasi in enciklopedije. Sprva je v nebo gledal s prostim očesom, nato si je pomagal z manjšim teleskopom. A ker je ta hitro postal premajhen, so mu doma kupili večjega.

Slovenska ekipa dijakov (z leve): Marija Judež, Žan Ambrožič, Peter Andolšek, Miha Brvar in Žan Arsov

Super ekipa Poleg Andolška so bili v slovenski ekipi na olimpijadi še Žan Ambrožič (Gimnazija Kranj) in Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad), ki sta prejela srebrni medalji, Žan Arsov (Gimnazija Bežigrad) je osvojil bronasto, Marija Judež (Srednja elektro šola in tehnična gimnazija Novo mesto) pa pohvalo.

Lani je s teleskopom preživel veliko jasnih poletnih noči, letošnje poletje, ki ga je zaznamovalo deževje, je bilo takšnih priložnosti precej manj. Najboljši mladi astronom na svetu je prepričan, da bi morala biti astronomija v šolah obvezni predmet, saj bi z boljšim poznavanjem te vede o vesolju »v osnovi lažje razumeli tudi svet okoli sebe«.